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      Росія хоче змінити склад населення Криму: на півострів переселено 108 тисяч росіян

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      Росія переселила до Криму 108 тисяч своїх громадян
      Росія переселила до Криму 108 тисяч своїх громадян / Ілюстративне фото

      Росія перемістила на проживання в окупований Крим 108 тисяч своїх громадян, заявив на засіданні Ради безпеки ООН постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

      Про це повідомляє УНІАН.

      Єльченко заявив, що Росія надалі ігнорує наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у межах позову України до РФ щодо застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

      Читайте також: Європейський суд може визнати, що Росія контролювала Крим ще до анексії, – суддя

      Зокрема, цей наказ вимагає від Росії утримуватися від підтримання або застосування обмежень на можливість кримським татарам зберігати свої представницькі органи, зокрема Меджлісу, а також гарантувати доступність освіти українською мовою.

      Незважаючи на чіткий смисл цього наказу, минув цілий рік і Росія продовжує зберігати свою заборону на Меджліс, а кількість студентів, що навчається українською мовою, зменшилася з понад 13 тисяч у 2013-2014 академічному році до лише 172 у 2017-2018 академічному році. Приділіть увагу і подумайте про ці цифри – понад 13 тисяч і 172. Оце так різниця,
      – наголосив постійний представник України при ООН.

      "Додайте до цього факту, що впродовж періоду 2014-2017 років 108 тисяч людей переміщено з Російської Федерації в Крим і Севастополь. Що це, якщо не цілеспрямована політика на зміну демографічного складу регіону?", – сказав Єльченко.

      Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російська окупаційна влада Криму планує передати майно Меджлісу кримськотатарського народу на півострові підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК).

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму ООН Україна – Росія Новини Криму Освіта
      Джерело: 24 Канал
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