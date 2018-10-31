Россия хочет изменить состав населения Крыма: на полуостров переселено 108 тысяч россиян

Россия переместила на проживание в оккупированный Крым 108 тысяч своих граждан, заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Об этом сообщает УНИАН.

Ельченко заявил, что Россия и дальше игнорирует приказ Международного суда ООН в отношении мер в рамках иска Украины к РФ относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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В частности, этот приказ требует от России воздержаться от поддержания или применения ограничений на возможность крымским татарам сохранять свои представительные органы, в частности Меджлиса, а также гарантировать доступность образования на украинском языке.

Несмотря на четкий смысл этого приказа, прошел целый год и Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые обучаются на украинском языке, уменьшилось с более чем 13 тысяч в 2013-2014 академическом году до лишь 172 в 2017-2018 академическом году. Уделите внимание и подумайте об этих цифрах – более 13 тысяч и 172. Вот так разница,

– подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

"Добавьте к этому факту, что в течение периода 2014-2017 годов 108 тысяч человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?", – сказал Ельченко.

Напомним, накануне стало известно, что российская оккупационная власть Крыма планирует передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове подконтрольном России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК).