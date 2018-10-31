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      Европейский суд может признать, что Россия контролировала Крым еще до аннексии, – судья

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      ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до аннексии
      ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до аннексии / Иллюстративное фото

      Рассматривая межгосударственную жалобу "Украина против России", Европейский суд по правам человека должен определить дату, от которой РФ установила контроль над оккупированным Крымом и взяла ответственность за все нарушения прав человека на полуострове.

      Об этом говорится в интервью судьи Анны Юдковской "Европейской правде".

      Судья отметила, что в жалобе говорится об очень серьезных обвинениях в адрес России".

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      "Это и статья 2 конвенции о праве на жизнь, и статья 3 о запрете пыток, статья 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудование и материалы, и куча другого", – пояснила Юдковская.

      Она также напомнила, что Украина обвиняет Россию в преследовании национальных меньшинств, в частности закрытии Меджлиса крымскотатарского народа.

      Несмотря на то, что Совет Европы считает Крым украинским, виновным в нарушении прав человека на полуострове признается и государство, которое его контролирует. Именно поэтому ЕСПЧ должен установить, когда именно Россия взяла на себя ответственность за системные нарушения прав человека в Крыму. По словам судьи, Украина утверждает, что Россия контролировала Крым еще в феврале 2014 года.

      Также в этой жалобе – эпизоды, которые, собственно, привели к самой аннексии. Ключевой вопрос – контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии, то есть до 27 марта 2014 года,
      – пояснила судья.

      Напомним, в сентябре стало известно, что ЕСПЧ возьмется за рассмотрение преступлений российских оккупантов в Крыму. Первое заседание по украинскому иску уже назначили на февраль 2019 года в Стасбурге.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Суд Украина – Россия Европейский суд
      Источник: 24 Канал
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