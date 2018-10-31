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      Європейський суд може визнати, що Росія контролювала Крим ще до анексії, – суддя

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      ЄСПЛ може визнати, що Росія контролювала Крим ще до анексії
      ЄСПЛ може визнати, що Росія контролювала Крим ще до анексії / Ілюстративне фото

      Розглядаючи міждержавну скаргу "Україна проти Росії", Європейський суд з прав людини має визначити дату, від якої РФ встановила контроль над окупованим Кримом та перебрала відповідальність за всі порушення прав людини на півострові.

      Про це мовиться в інтерв’ю судді Ганни Юдківської "Європейській правді".

      Суддя наголосила, що у скарзі "мовиться про дуже серйозні звинувачення на адресу Росії".

      Читайте також: Окупанти в Криму збираються привласнити майно Меджлісу: подробиці

      "Це і стаття 2 конвенції про право на життя, і стаття 3 про заборону катування, і стаття 5 про незаконне позбавлення волі. Там були викрадення активістів, були порушення свободи слова, коли журналістів арештовували і відбирали у них обладнання та матеріали, і купа іншого", – пояснила Юдківська.

      Вона також нагадала, що Україна звинувачує Росію і в переслідуванні національних меншин, зокрема закритті Меджлісу кримськотатарського народу.

      Попри те, що Рада Європи вважає Крим українським, винною у порушенні прав людини на півострові визнається та держава, яка його контролює. Саме тому ЄСПЛ має встановити, коли саме Росія перебрала на себе відповідальність за системні порушення прав людини у Криму. За словами судді, Україна стверджує, що Росія контролювала Крим ще в лютому 2014 року.

      Також у цій скарзі – епізоди, що, власне, призвели до самої анексії. Ключове питання – чи контролювала Росія Крим ще до моменту анексії, тобто до 27 березня 2014 року,
      – пояснила суддя.

      Нагадаємо, у вересні стало відомо, що ЄСПЛ візьметься за розгляд злочинів російських окупантів у Криму. Перше засідання за українським позовом вже призначили на лютий 2019 року у Стасбурзі.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Суд Україна – Росія Європейський суд
      Джерело: 24 Канал
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