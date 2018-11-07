На Донбассе оккупанты досрочно начали свои "выборы": появились фото и видео

Пророссийские боевики из группировки "ДНР", несмотря на то, что назначили свои псевдовыборы на 11 ноября, уже начали голосовать.

Мобильные так называемые "избирательные участки" устроили для боевиков, которые якобы из-за занятости обстрелами позиций Вооруженных Сил Украины и мирных жителей Донбасса, не имеют возможности прийти на участок в воскресенье.

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"Проголосовать досрочно могут те избиратели, которые в день голосования будут находиться в командировках или в медицинских учреждениях по состоянию здоровья, те, кому режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных или общественных обязанностей не позволит прийти на участок в день голосования", – добавила глава так называемой "ЦИК ДНР" Ольга Позднякова.



"Выборы" на оккупированной территории



Оккупанты досрочно начали свои "выборы"



"Голосование" на оккупированной территории



"Выборы"

Напомним, Россия назначила "выборы" на оккупированной территории, несмотря на протест всех стран на Совбезе ООН. Так как это является прямым нарушением минских договоренностей. Согласно с ними "выборы" на оккупированной территории должны проходить по украинским законам и с допуском украинских кандидатов и партий. В России, как всегда, заявили, что не имеют влияния на боевиков.

Смотрите видео "выборов" на оккупированной территории: