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      У Путина признали, что имеют влияние на боевиков

      107 Читати новину українською
      Дмитрий Песков
      Дмитрий Песков / unian.ua

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на боевиков на Донбассе не безгранично, поэтому для нее очень важно, кто будет "управлять" оккупированными регионами.

      Об этом он сказал журналистам, комментируя так называемые "выборы" главарей ОРДЛО, передает ТАСС.

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      "Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично", – признал представитель Кремля.

      Песков пока отказался отвечать на вопрос о признании Россией итогов предстоящих в ОРДЛО "выборов". Он отметил, что сначала нужно дождаться их итогов.

      Отмечается, что комментируя реплику журналиста о том, что в минских соглашениях речь идет о проведении выборов на Донбассе по украинскому законодательству, пресс-секретарь Путина посоветовал внимательно перечитать документ.

      Отметим, что псевдовыборы запланированы на 11 ноября.

      Напомним, 30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборов на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля.

      Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власть России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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