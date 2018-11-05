Аннексия Азовского моря и вмешательство в выборы в Украине: чего хочет достичь Кремль

В последние месяцы конфликт между Россией и Украиной достиг Азовского моря, где Кремль пытается заблокировать украинские порты Бердянск и Мариуполь. После оккупации Крыма у Москвы на этом поприще однозначно больше возможностей.

Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

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Издание напоминает, что открытый в мае 2018 года Крымский мост через Керченский пролив блокирует доступ в Азовское море для кораблей высотой более 33 метров и от этого страдают в первую очередь Бердянск и Мариуполь. К тому же весной быстроходные катера российской пограничной службы в Азовском море начали останавливать и контролировать торговые суда, следующие в украинские порты.

По мнению наблюдателей, таким образом наносится вред украинской морской торговли в Азовском море, говорится в статье.

Очевидно, Россия хочет аннексировать Азовское море. Они уже начали присваивать украинские нефтяные месторождения в Черном море,

– заявил в беседе с изданием Алексей Мельник, эксперт по безопасности Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

Москва, по его словам, хочет продемонстрировать украинскому населению экономическую и политическую недееспособность его государства. Поэтому Россия также попытается помешать президентским и парламентским выборам в Украине в 2019 году, прогнозирует Мельник.

Что касается урегулирования военного конфликта на Донбассе, который продолжается уже 4,5 года, то, по мнению немецкой газеты, в минский мирный процесс, кажется, больше не верят обе его стороны.

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Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте подчеркивают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.