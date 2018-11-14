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      Скандал с премьером Чехии: политик может уйти в отставку

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      Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш может добровольно уйти в отставку из-за скандала с похищением сына
      Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш может добровольно уйти в отставку из-за скандала с похищением сына / Radiosvoboda.org

      После скандала с похищением сына премьера и его вывозом в оккупированный Крым из-за коррупционного расследования, чешские социал-демократы рассматривают возможный вариант замены главы правительства Андрея Бабиша.

      Об этом сообщает Novinky.cz.

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      Социал-демократы проведут встречу с партией ANO и премьер-министром, чтобы послушать разъяснения Бабиша относительно обвинений в похищении собственного сына.

      Чехія відставка Андрея Бабіша прем'єр-міністр скандал з сином
      Вице-премьер-министр Ян Хамашек (CSSD) и премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) / Фото Novinky.cz.

      СМИ информируют, что социал-демократы обратились к словацкой модели, по которой премьер добровольно уйдет в отставку. Его сможет заменить другой представитель ANO. Таким образом после ухода Бабиша его преемник из ANO сформирует новый кабинет на тех же основах, что и сегодня.

      То же самое произошло в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка. Премьер-министра и руководителя партии Роберта Фицо заменил его коллега Питер Пеллегрини.

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      Если в ANO не согласятся на план социал-демократов, то возможен роспуск парламента, что приведет к досрочным выборам.

      Оппозиционные партии Чехии призвали Бабиша уйти в отставку.

      Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию. И вообще утверждает, что его сын так говорит из-за психических заболеваний.

      Теги: Аннексия Крыма Новости политики Чехия Скандал
      Источник: 24 Канал
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