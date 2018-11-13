В Австрии суд отказался арестовывать российского шпиона

Суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника, который более 20 лет шпионил в пользу Главного разведывательного управления России.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

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В ходатайстве утверждается, что австрийский полковник, вероятно, нарушил параграфы Уголовного кодекса Австрии о разглашении государственной тайны, и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

70-летний задержанный признался в шпионской деятельности против Австрии в пользу России. Австрийские медиа сообщают, что за свою шпионскую деятельность офицер заработал 300 тысяч евро.

Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, в связи с этим, отменила запланированную поездку в Москву. Она также заявила, что российско-австрийские отношения могут ухудшиться.

Напомним, что прокуратура Австрии уже более года расследует действия сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом австрийской контрразведки. Его подозревают в шпионаже в пользу России.