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      Еще один шпион Путина: в Австрии заговорили о новом скандальном деле

      53 Читати новину українською
      В Австрии нашли еще одного российского шпиона
      В Австрии нашли еще одного российского шпиона / Фото из открытых источников

      Прокуратура Австрии уже более года расследует действия сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом австрийской контрразведки. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

      Об этом сообщает австрийское издание  Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

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      Так, сотрудника австрийской контрразведки подозревают в разглашении государственной тайны. Согласно подозрениям, он передавал секретные данные российской разведке.

      Несколько недель назад из-за подозрения относительно этого человека в ведомстве, а также по двум другим адресам были проведены обыски. Австрийское законодательство предусматривает за такие действия лишение свободы сроком на 10 лет.

      Напомним, недавно в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90-х годов. В связи с этим глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свою плановую поездку в Россию.

      Теги: Новости России Австрия
      Источник: 24 Канал
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