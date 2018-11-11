Еще один шпион Путина: в Австрии заговорили о новом скандальном деле

Прокуратура Австрии уже более года расследует действия сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом австрийской контрразведки. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

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Так, сотрудника австрийской контрразведки подозревают в разглашении государственной тайны. Согласно подозрениям, он передавал секретные данные российской разведке.

Несколько недель назад из-за подозрения относительно этого человека в ведомстве, а также по двум другим адресам были проведены обыски. Австрийское законодательство предусматривает за такие действия лишение свободы сроком на 10 лет.

Напомним, недавно в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90-х годов. В связи с этим глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свою плановую поездку в Россию.