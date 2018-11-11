Ще один шпигун Путіна: в Австрії заговорили про нову скандальну справу

Прокуратура Австрії вже понад рік розслідує дії співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом австрійської контррозвідки. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung з посиланням на джерела.

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Так, співробітника австрійської контррозвідки підозрюють у розголошенні державної таємниці. Згідно з підозрами, він передавав секретні дані російській розвідці.

Кілька тижнів тому через підозри щодо цієї людини у відомстві, а також за двома іншими адресами були проведені обшуки. Австрійське законодавство передбачає за такі дії позбавлення волі терміном на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 90-х років. У зв'язку з цим глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свою планову поїздку до Росії.