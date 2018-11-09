В Австрії затримали військового, який 20 років шпигував на користь Росії

В Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 90-х років.

Про це повідомляє Krone Zeitung з посиланням на близькі до розслідування джерела..

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Зазначається, що розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.

Канцлер Австрії Себастьян Курц підтвердив, що колишнього офіцера підозрюють у шпигунстві.

Міністр оборони Австрії має намір викликати до себе військового аташе Росії в країні щодо цієї справі.

За даними видання, офіцер кожні два тижні виходив на зв'язок зі своїм російським контактом на ім'я Юрій. За шпигунську роботу він отримав близько 300 тисяч євро.

Нагадаємо, 4 жовтня влада Нідерландів оголосила про висилку в квітні 2018 року чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).



Згодом, Мін'юст США висунув звинувачення сімом росіянам у спробі втручання у роботу мереж великих міжнародних організацій, таких як Антидопінгове агентство, Організація заборони хімічної зброї, Міжнародна асоціація легкої атлетики, FIFA та інші.Слідом за США та Нідерландами зовнішню розвідку Міністерства оборони Російської Федерації у кібератаках звинуватила Німеччина та Канада. Також на дії Росії відреагувала й Чехія.