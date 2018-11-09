В Австрии задержали военного, который 20 лет шпионил в пользу России

В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90-х годов.

Об этом сообщает Krone Zeitung со ссылкой на близкие к расследованию источники..

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Отмечается, что расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также подробную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывшего офицера подозревают в шпионаже.

Министр обороны Австрии намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу.

По данным издания, офицер каждые две недели выходил на связь со своим российским контактом по имени Юрий. За шпионскую работу он получил около 300 тысяч евро.

Напомним, 4 октября власть Нидерландов объявила о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).



Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие. Вслед за США и Нидерландами внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации в кибератаках обвинили Германия и Канада. Также на действия России отреагировала и Чехия.