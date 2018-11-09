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      Великобритания требует у ЕС санкции против руководства российской разведки

      59 Читати новину українською
      ГРУ РФ
      ГРУ РФ / Фото из соцсетей

      Власти Великобритании добиваются от руководства Евросоюза введения санкций против высокопоставленных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

      Об этом сообщает The Times.

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      Отмечается, что Лондон пытается заручиться поддержкой Германии и Франции. Кроме того, глава МИД Британии Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию.

      Окончательное одобрение Евросоюза Лондон рассчитывает получить в ближайшие недели, а санкции, как ожидается, будут введены в декабре.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалец работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости политики Евросоюз Великобритания Санкции Новости России Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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