Великобритания требует у ЕС санкции против руководства российской разведки

Власти Великобритании добиваются от руководства Евросоюза введения санкций против высокопоставленных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Об этом сообщает The Times.

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Отмечается, что Лондон пытается заручиться поддержкой Германии и Франции. Кроме того, глава МИД Британии Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию.

Окончательное одобрение Евросоюза Лондон рассчитывает получить в ближайшие недели, а санкции, как ожидается, будут введены в декабре.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалец работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).