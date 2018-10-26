Засекречивание по-русски: детей работников ГРУ состарили на 100 лет

В общежитии ГРУ, где жил один из солсберийских отравителей – Анатолий Чепига, решили засекретить детей российских разведчиков. Для этого их состарили на 100 лет.

Об этом информирует Meduza.

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Отмечается, что руководство Генштаба Минобороны в 2011 году издало распоряжение засекретить детей сотрудников ГРУ, которые проживают в ведомственном общежитии на улице Маршала Бирюзова в Москве.

Засекречивание происходило следующим образом: всем 56 детям, которые на то время проживали в общежитии, в графе "дата рождения" добавили по 100 лет к реальному возрасту. То есть тем, кто родился в 2005 году вписывали 1905 год, в 2010-м – 1910,

– сообщают в издании.

По информации СМИ, все раскрылось, когда Пенсионный фонд решил в очередной раз сверить списки столичных пенсионеров, однако неожиданно выявил неучтенных столетних жителей, которые компактно проживали в двух, расположенных рядом домах.

Сначала в Пенсионном фонде подумали, что это может быть какой-то хитрой мошеннической схемой и даже хотели связаться с полицией, однако вовремя вмешалось Минобороны РФ.



Список "постаревших" детей из общежития Чепиги

Напомним, 5 сентября британская полиция обнародовала новые резонансные детали в деле о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипадей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.



Уже 12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя Бошировим и Петровым.



Впоследствии, Bellingcat и The Insider выяснили, что подозреваемые в отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александр Петров и Руслан Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб. 26 сентября издания опубликовали очередную часть расследования, в которой заявили о раскрытии подлинной личности Боширова.

Кто такой Чепига Анатолий Владимирович?Родился 5 мая 1979 года. Он окончил ДВОКУ с отличием и затем служил в 14-й бригаде спецподразделения ГРУ, в подразделе, который принимал участие во второй чеченской войне.



В декабре 2014 года президент Владимир Путин предоставил Чепиге звание "Героя России" за выполнение миротворческой миссии. Insider предполагает, что под миротворческой миссией подразумевается операция в Украине, поскольку подразделение Чепиги в конце 2014 года было замечено возле границы с Украиной.



Имя Чепиги выбито в списке имен у памятника маршалу Рокоссовскому в ДВОКУ. Документы на имя Боширова он получил в Москве, где он окончил Академию ГУ ВС России, пишет Insider.