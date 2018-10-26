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      Засекречення по-російськи: дітей працівників ГРУ зістарили на 100 років

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      У цьому будинку в Москві проживав Анатолій Чепіга
      У цьому будинку в Москві проживав Анатолій Чепіга / скрін із Google Maps

      В гуртожитку ГРУ, де мешкав один із солсберійських отруйників – Анатолій Чепіга, вирішили засекретити дітей російських розвідників. Для цього їх зістарили на 100 років.

      Про це інформує Meduza.

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      Зазначається, що керівництво Генштабу Міноборони в 2011 році видало розпорядження засекретити дітей співробітників ГРУ, які проживають у відомчому гуртожитку на вулиці Маршала Бірюзова в Москві.

      Засекречування відбувалося наступним чином: всім 56 дітям, які на той час проживали в гуртожитку, в графі "дата народження" додали по 100 років до реального віку. Тобто тим, хто народився у 2005 році вписували 1905 рік, в 2010-му – 1910,
      – повідомляють у виданні.

      За інформацією ЗМІ, все розкрилося, коли Пенсійний фонд вирішив в черговий раз звірити списки столичних пенсіонерів, проте неочікувано вияв неврахованих столітніх жителів, які компактно проживали у двох, розташованих поруч будинках.

      Спочатку у Пенсійному фонді подумали, що це може бути якоюсь хитрою шахрайською схемою і навіть хотіли зв'язатися із поліцією, проте вчасно втрутилось Міноборони РФ.


      Список "постарілих" дітей із гуртожитку Чепіги

      Нагадаємо, 5 вересня британська поліція оприлюднила нові резонансні деталі у справі про розслідування отруєння у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Зокрема, британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

      Вже 12 вересня Путін особисто заявив, що у Росії знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів, а 13 вересня пропагандисти RT опублікували інтерв’ю з людьми, які називають себе Бошировим і Петровим.

      Згодом, Bellingcat і The Insider з’ясували, що підозрювані в отруєнні у британському Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії – Олександр Петров і Руслан Боширов – справді є працівниками російських спецслужб. 26 вересня видання опублікували чергову частину розслідування, у якій заявили про розкриття справжньої особистості Боширова.

      Хто такий Чепіга Анатолій Володимирович?Народився 5 травня 1979 року. Він закінчив ДВОКУ з відзнакою і потім служив у 14-й бригаді спецпідрозділу ГРУ, у підрозділі, який брав участь у другій чеченській війні.

      У грудні 2014 року президент Володимир Путін надав Чепізі звання "Героя Росії" за виконання миротворчої місії. Insider передбачає, що під миротворчою місією мається на увазі операція в Україні, оскільки підрозділ Чепіги в кінці 2014 року було помічено біля кордону з Україною.

      Ім'я Чепіги вибито в списку імен біля пам'ятника маршалу Рокоссовскому в ДВОКУ. Документи на ім'я Боширова він отримав в Москві, де він закінчив Академію ГУ ВС Росії, пише Insider.

      Теги: Новини Росії Російська пропаганда Діти і неповнолітні Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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