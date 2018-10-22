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      В Британии значительно увеличилось количество российских шпионов: результаты исследования

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      Количество российских шпионов в Британии значительно увеличилось
      Количество российских шпионов в Британии значительно увеличилось / Daily Express

      На территории Великобритании пока действуют около 200 офицеров российской разведки и как минимум 500 агентов, которые поставляют им информацию. Это в пять раз больше, чем во времена Холодной войны.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные независимым британским общественным объединением Henry Jackson Society, передает The Times.

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      Такие выводы усилят тревогу о деятельности российских шпионов в Великобритании после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта, отмечает издание.

      Согласно исследованию, даже после высылки из Британии 23 возможных офицеров российской разведки в связи с покушением на Скрипаля, примерно половина из 56 аккредитованных российских дипломатов, которые до сих пор работают в Лондоне, так или иначе причастны к деятельности разведки. Другие агенты России действуют без дипломатического прикрытия.

      Как пишет автор исследования Эндрю Фоксолл, Лондон "плохо подготовлен" для того, чтобы выполнять роль "линии фронта" в шпионской операции президента России Владимира Путина. Он призывает власти Великобритании принять те же меры, как в Эстонии, где ежегодно публикуют доклад, где перечисляются имена людей и названия организаций, подозреваемых в связях с российской разведкой.

      Если на территории Британии действительно действуют 200 офицеров ГРУ, то речь идет о существенном увеличении числа шпионов РФ с 2010 года, когда, по данным MI5, число офицеров российской разведки в Лондоне было "таким же, как и в советские времена",
      – говорится в статье.

      По словам Олега Гордиевского, двойного агента MI6, который в 1985 году возглавлял лондонскую резидентуру КГБ, тогда в Соединенном Королевстве работали 39 офицеров советской разведки.

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      Напомним, 5 сентября британская полиция обнародовала новые резонансные детали по делу о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британская премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

      Впоследствии, Bellingcat и The Insider выяснили, что подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александр Петров и Руслан Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб. 26 сентября независимые организации опубликовали очередную часть расследования, в которой заявили о раскрытии настоящей личности Боширова. 8 октября журналисты назвали настоящее имя второго подозреваемого – Александра Петрова.

      Теги: Новости России Новости политики Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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