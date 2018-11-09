Великобританія вимагає у ЄС санкції проти керівництва російської розвідки

Влада Великої Британії домагається від керівництва Євросоюзу введення санкцій проти високопоставлених співробітників Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Про це повідомляє The Times.

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Зазначається, що Лондон намагається заручитися підтримкою Німеччини і Франції. Крім того, глава МЗС Британії Джеремі Хант в жовтні обговорював перспективи введення санкцій з міністрами закордонних справ країн Східної Європи, включаючи Угорщину.

Остаточне схвалення Євросоюзу Лондон розраховує отримати найближчими тижнями, а санкції, як очікується, будуть введені в грудні.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).