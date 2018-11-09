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      США назвали умову зняття "кримських" санкцій з Росії

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      США назвали умову зняття санкцій з Росії
      США назвали умову зняття санкцій з Росії / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки знімуть санкції з Росії, які були введені через незаконну анексію Криму, після повернення півострова Україні. Водночас, обмеження пов'язані з Мінськими домовленостями щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, будуть зняті після повного виконання Москвою своїх зобов'язань в рамках Мінська.

      Про це заявив виконуючий обов’язки заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Укрінформ".

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      "Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми не визнаємо, і ніколи не визнаємо цілеспрямовану анексію Криму. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші пов’язані з Мінськом санкції проти Росії залишатимуться в силі, допоки Росія не імплементує повністю свої зобов’язання в рамках Мінська. Окремі, пов’язані з Кримом санкції залишатимуть в силі, допоки Росія не поверне півострів під повний контроль Україні", – наголосив Макріс.

      За його словами, наразі Росія продовжує перешкоджати мирному процесу на Донбасі. Окрім того, Кремль загальмував переговори між спецпредставником Держдепу США Куртом Волкером та помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

      Ми закликаємо Росію розпочати серйозні переговори щодо того, як завершити конфлікт, покращити безпекову та гуманітарну ситуацію для місцевого населення, імплементувати Мінськ,
      – підкреслив чиновник.

      Американський дипломат також засудив агресивні дії Росії в Азовському морі, де вона перешкоджає міжнародному морському сполученню з українськими портами. За словами Макріса, такими діями Москва "демонструє порушення суверенітету та територіальної цілісності України".

      Окрім того, американець вказав на ворожі дії РФ в окупованому Криму, де регулярно проходять рейди, затримання та арешти, передусім кримських татар.

      "Росія посилює свою окупацію Криму потужною безпековою та військовою присутністю на півострові, що веде до зростання напруження та провокацій в Чорному морі", – підсумував представник місії США при ОБСЄ.

      Нагадаємо, 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію на Донбасі та окупацію Криму. Під удар потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини США Санкції Новини Росії Україна – Росія Мінські домовленості Анексія Криму Новини Криму Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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