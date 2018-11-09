США назвали условие снятия "крымских" санкций с России

Соединенные Штаты Америки снимут санкции с России, которые были введены за незаконную аннексию Крыма, после возвращения полуострова Украине. В то же время, ограничения, связанные с Минскими договоренностями по урегулированию конфликта на Донбассе, будут сняты после полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

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"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы не признаем и никогда не признаем целенаправленную аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши связанные с Минском санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не имплементирует полностью свои обязательства в рамках Минска. Отдельные, связанные с Крымом санкции будут оставлять в силе, пока Россия не вернет полуостров под полный контроль Украине", – подчеркнул Макрис.

По его словам, сейчас Россия продолжает препятствовать мирному процессу на Донбассе. Кроме того, Кремль затормозил переговоры между спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Мы призываем Россию начать серьезные переговоры о том, как завершить конфликт, улучшить безопасность и гуманитарную ситуацию для местного населения, имплементировать Минск,

– подчеркнул чиновник.

Американский дипломат также осудил агрессивные действия России в Азовском море, где она препятствует международному морскому сообщению с украинскими портами. По словам Макриса, такими действиями Москва "демонстрирует нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того, американец указал на враждебные действия РФ в оккупированном Крыму, где регулярно проходят рейды, задержания и аресты, прежде всего крымских татар.

"Россия усиливает свою оккупацию Крыма мощным безопасностным и военным присутствием на полуострове, что ведет к росту напряженности и провокациям в Черном море", – подытожил представитель миссии США при ОБСЕ.

Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России за ее агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма. Под удар попали 3 человека и 9 предприятий из РФ.