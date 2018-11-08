Что означают для Украины новые санкции США против России: объяснения Госдепартамента

Введение нового пакета санкций США против России 8 ноября является подтверждением партнерства США с Украиной и Евросоюзом в совместных усилиях по принуждению РФ прекратить ее агрессию на Донбассе.

Об этом говорится в официальном комментарии Госдепартамента США.

24 канал сообщал, что 8 ноября США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ.

Читайте также: США ввели новые санкции против России: кто попал в "черный список"

Эти санкции подтверждают неизменное партнерство Соединенных Штатов с Украиной и Европейским Союзом в объединенном противостоянии незаконной попытке аннексии и оккупации Крыма, а также применение (Россией) силы для того, чтобы получить контроль над частями Донецкой и Луганской областей Восточной Украины,

– говорится в заявлении Госдепа.

Автор заявления также подчеркнули, что сегодняшние действия американской стороны усиливают вес Крымской декларации от 25 июля 2018 года. В ней отмечается, что "США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма".