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      Что означают для Украины новые санкции США против России: объяснения Госдепартамента

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      Новые санкции США против России из-за агрессии в Украине
      Новые санкции США против России из-за агрессии в Украине / Фото из свободных источников

      Введение нового пакета санкций США против России 8 ноября является подтверждением партнерства США с Украиной и Евросоюзом в совместных усилиях по принуждению РФ прекратить ее агрессию на Донбассе.

      Об этом говорится в официальном комментарии Госдепартамента США.

      24 канал сообщал, что 8 ноября США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ.

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      Эти санкции подтверждают неизменное партнерство Соединенных Штатов с Украиной и Европейским Союзом в объединенном противостоянии незаконной попытке аннексии и оккупации Крыма, а также применение (Россией) силы для того, чтобы получить контроль над частями Донецкой и Луганской областей Восточной Украины,
      – говорится в заявлении Госдепа.

      Автор заявления также подчеркнули, что сегодняшние действия американской стороны усиливают вес Крымской декларации от 25 июля 2018 года. В ней отмечается, что "США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма".

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Новости США Санкции Аннексия Крыма Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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