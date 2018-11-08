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      Що означають для України нові санкції США проти Росії: пояснення Держдепартаменту

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      Нові санкції США проти Росії за агресію в Україні
      Нові санкції США проти Росії за агресію в Україні / Фото з вільних мереж

      Запровадження нового пакету санкцій США проти Росії 8 листопада є підтвердженням партнерства Сполучених Штатів з Україною і Євросоюзом у спільних зусиллях щодо примушення РФ припинити її агресію на Донбасі.

      Про це мовиться офіційному коментарі Держдепартаменту США.

      24 канал повідомляв, що 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ.

      Читайте також: США запровадили нові санкції проти Росії: хто потрапив до "чорного списку"

      Ці санкції підтверджують незмінне партнерство Сполучених Штатів з Україною та Європейським Союзом в об'єднаному протистоянні незаконній спробі анексії та окупації Криму, а також застосування (Росією) сили для того, щоб отримати контроль над частинами Донецької і Луганської областей Східної України,
      – мовиться в заяві Держдепу.

      Автор заяви також наголосили, що сьогоднішні дії американської сторони посилюють вагу Кримської декларації від 25 липня 2018 року. У ній зазначається, що "США не визнають і ніколи не визнаватимуть заявлену Росією анексію Криму".

      Теги: Новини України Новини політики Санкції Новини США Війна на Донбасі Новини Росії Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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