Що означають для України нові санкції США проти Росії: пояснення Держдепартаменту

Запровадження нового пакету санкцій США проти Росії 8 листопада є підтвердженням партнерства Сполучених Штатів з Україною і Євросоюзом у спільних зусиллях щодо примушення РФ припинити її агресію на Донбасі.

Про це мовиться офіційному коментарі Держдепартаменту США.

24 канал повідомляв, що 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ.

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Ці санкції підтверджують незмінне партнерство Сполучених Штатів з Україною та Європейським Союзом в об'єднаному протистоянні незаконній спробі анексії та окупації Криму, а також застосування (Росією) сили для того, щоб отримати контроль над частинами Донецької і Луганської областей Східної України,

– мовиться в заяві Держдепу.

Автор заяви також наголосили, що сьогоднішні дії американської сторони посилюють вагу Кримської декларації від 25 липня 2018 року. У ній зазначається, що "США не визнають і ніколи не визнаватимуть заявлену Росією анексію Криму".