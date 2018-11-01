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      Росія заплатить дуже високу ціну за свої дії, – голова МЗС Британії

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      Джеремі Хант заявив, що Росія заплатить дуже високу ціну за свої дії
      Джеремі Хант заявив, що Росія заплатить дуже високу ціну за свої дії / Фото з вільних мереж

      Росія заплатить дуже високу ціну, якщо поводитиметься так само, як робила це останнім часом. Таку обіцянку дав голова Міністерства закордонних справ Великобританії Джеремі Хант під час виступу у дослідницькому інституті Policy Exchange.

      Хант зізнався, що донедавна гадав, що Росія хоче бути частиною міжнародної правової системи.

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      "Ми були дуже раді можливості зовсім інших відносин з Росією порівняно з тими, що були за часів колишнього СРСР. Але потім було вторгнення в 2008 році у Грузію, в 2014 році – вторгнення в Крим, були кібератаки, напад із застосуванням хімічної зброї у Солсбері і це нас надзвичайно непокоїть", – сказав британський міністр.

      Хант також додав, що йому дуже хотілося б знайти спосіб повернути Росію в систему міжнародних відносин, засновану на правилах. Проте, за словами міністра, слід ясно дати РФ зрозуміти, що якщо вона вживатиме таких же дій і надалі, то заплатить дуже високу ціну.

      Дивіться відео виступу Джеремі Ханта, де він говорив про Росію:

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Анексія Криму Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 канал
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