Росія заплатить дуже високу ціну за свої дії, – голова МЗС Британії

Росія заплатить дуже високу ціну, якщо поводитиметься так само, як робила це останнім часом. Таку обіцянку дав голова Міністерства закордонних справ Великобританії Джеремі Хант під час виступу у дослідницькому інституті Policy Exchange.

Хант зізнався, що донедавна гадав, що Росія хоче бути частиною міжнародної правової системи.

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"Ми були дуже раді можливості зовсім інших відносин з Росією порівняно з тими, що були за часів колишнього СРСР. Але потім було вторгнення в 2008 році у Грузію, в 2014 році – вторгнення в Крим, були кібератаки, напад із застосуванням хімічної зброї у Солсбері і це нас надзвичайно непокоїть", – сказав британський міністр.

Хант також додав, що йому дуже хотілося б знайти спосіб повернути Росію в систему міжнародних відносин, засновану на правилах. Проте, за словами міністра, слід ясно дати РФ зрозуміти, що якщо вона вживатиме таких же дій і надалі, то заплатить дуже високу ціну.

Дивіться відео виступу Джеремі Ханта, де він говорив про Росію: