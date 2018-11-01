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      Россия заплатит очень высокую цену за свои действия, – глава МИД Британии

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      Джереми Хант заявил, что Россия заплатит очень высокую цену за свои действия
      Джереми Хант заявил, что Россия заплатит очень высокую цену за свои действия / Фото из свободных сетей

      Россия заплатит очень высокую цену, если будет вести себя так же, как делала это последнее время. Такое обещание дал глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант во время выступления в исследовательском институте Policy Exchange.

      Хант признался, что до недавнего времени думал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы.

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      "Мы были очень рады возможности совсем других отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР. Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году – вторжение в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери и это нас очень беспокоит", – сказал британский министр.

      Хант также добавил, что ему очень хотелось бы найти способ вернуть Россию в систему международных отношений, основанную на правилах. Однако, по словам министра, следует ясно дать РФ понять, что если она будет предпринимать такие же действия и в дальнейшем, то заплатит очень высокую цену.

      Смотрите видео выступления Джереми Ханта, где он говорил о России:

       

      Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости политики Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 канал
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