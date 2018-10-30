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      ФСБ знайшло винних у витоку інформації про ГРУшників, які отруїли Скрипаля

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      ФСБ затримало інформатора у справі Скрипалів
      ФСБ затримало інформатора у справі Скрипалів / ki-news.ru

      ФСБ знайшла підозрюваного у продажу інформації про виїзди за кордон Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері.

      Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на проінформованні джерела. 

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      Зазначається, що затриманий працює в прикордонній службі ФСБ в Північно-Західному регіоні. Його виявили шляхом перевірок приватних детективів і тих, хто продає виписки із закритих баз даних, в тому числі про перетин кордону, і затримали на робочому місці.

      Однак джерело зазначило, що всі порушені кримінальні справи ніяк не пов'язані зі справою Скрипаля.

      "У них мова йде про витік інформації по іншим персонам", – наголосив він він.

      Повідомляється, що в боротьбі з витоками ФСБ провела більше 60 обшуків і порушили багато кримінальних справ за статтями про незаконне отримання і розголошення засекречених відомостей.

      Нагадаємо, 5 вересня британська поліція оприлюднила нові резонансні деталі у справі про розслідування отруєння у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Зокрема, британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

      Вже 12 вересня Путін особисто заявив, що у Росії знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів, а 13 вересня пропагандисти RT опублікували інтерв’ю з людьми, які називають себе Бошировим і Петровим.

      Згодом, Bellingcat і The Insider з’ясували, що підозрювані в отруєнні у британському Солсбері екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії – Олександр Петров і Руслан Боширов – справді є працівниками російських спецслужб. 26 вересня видання опублікували чергову частину розслідування, у якій заявили про розкриття справжньої особистості Боширова.

      Теги: Новини політики Новини Росії ФСБ Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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