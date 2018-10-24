У Швейцарії відкрили кримінальну справу проти підозрюваних у шпигунстві росіян

Уряд країни дав згоду на те, щоб проти двох громадян Росії, підозрюваних в політичному шпигунстві, було відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє місцева радіотелевізійна компанія RTS з посиланням на швейцарське міністерство юстиції і поліції.

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Як пояснює RTS, для того, щоб в країні була можливість розпочати подібну справу, необхідна згода уряду. Запит було відправлено судом у вересні.

14 вересня швейцарська газета Tages Anzeiger за підсумками спільного розслідування з нідерландською газетою NRC Handelsblad повідомила, що двоє російських агентів намагалися шпигувати за інститутом в швейцарському місті Шпіц.

Шпигунів затримали завдяки злагодженій, спільній роботі спецслужб Нідерландів, Швейцарії, та Великої Британії. Федеральна служба розвідки Швейцарії підтвердила свою участь в операції.

За даними видання, двох росіян затримали в Гаазі, а потім відпустили. Експерти інституту проводили, зокрема, дослідження речовини, за допомогою якого були отруєні екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Згодом цих же двох росіян запідозрили в кібератаці на Всесвітнє допінгове агентство (WADA) для отримання даних, пов'язаних з розслідуванням застосування допінгу в Росії.

Нагадаємо, 5 вересня британська поліція оприлюднила нові резонансні деталі у справі про розслідування отруєння у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Зокрема, британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.



Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів у Солсбері несе президент РФ Володимир Путін.



12 вересня Путін особисто заявив, що у Росії знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів, а вже 13 вересня пропагандисти RT опублікували інтерв’ю з людьми, які називають себе Бошировим і Петровим.