В Швейцарии открыли уголовное дело против подозреваемых в шпионаже россиян

Правительство страны дало согласие на то, чтобы против двух граждан России, подозреваемых в политическом шпионаже, было возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает местная радиотелевизионная компания RTS со ссылкой на швейцарское министерство юстиции и полиции.

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Как объясняет RTS, для того, чтобы была возможность начать подобное дело, необходимо согласие правительства. Запрос был отправлен судом в сентябре.

14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad сообщила, что двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц.

Шпионов задержали благодаря слаженной, совместной работе спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции.

По данным издания, двух россиян задержали в Гааге, а затем отпустили. Эксперты института проводили, в частности, исследования вещества, с помощью которого были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Впоследствии этих же двух россиян заподозрили в кибератаке на Всемирное допинговое агентство (WADA) для получения данных, связанных с расследованием применения допинга в России.

Напомним, 5 сентября британская полиция обнародовала новые резонансные детали в деле о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.



После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, чтоконечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери несет президент РФ Владимир Путин.



12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а уже 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя Бошировым и Петровым.