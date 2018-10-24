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      В Швейцарии открыли уголовное дело против подозреваемых в шпионаже россиян

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      Против двух граждан России возбудили уголовное дело в Швейцарии
      Против двух граждан России возбудили уголовное дело в Швейцарии / Фото из открытых источников

      Правительство страны дало согласие на то, чтобы против двух граждан России, подозреваемых в политическом шпионаже, было возбуждено уголовное дело.

      Об этом сообщает местная радиотелевизионная компания RTS со ссылкой на швейцарское министерство юстиции и полиции.

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      Как объясняет RTS, для того, чтобы была возможность начать подобное дело, необходимо согласие правительства. Запрос был отправлен судом в сентябре.

      14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad сообщила, что двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц.

      Шпионов задержали благодаря слаженной, совместной работе спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Федеральная служба разведки Швейцарии подтвердила свое участие в операции.

      По данным издания, двух россиян задержали в Гааге, а затем отпустили. Эксперты института проводили, в частности, исследования вещества, с помощью которого были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

      Впоследствии этих же двух россиян заподозрили в кибератаке на Всемирное допинговое агентство (WADA) для получения данных, связанных с расследованием применения допинга в России.

      Напомним, 5 сентября британская полиция обнародовала новые резонансные детали в деле о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

      После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, чтоконечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери несет президент РФ Владимир Путин.

      12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а уже 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя Бошировым и Петровым.

      Теги: Новости России Новости США Новости политики Швейцария Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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