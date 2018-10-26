Хто, на думку росіян, отруїв Скрипалів: докази медіазомбування – у цифрах

Скандально відома Вікторія Скрипаль, племінниця колишнього агента ГРУ – та сама, місячний оклад якої за ефір на "Пєрвом" сягав понад 100 тисяч рублів – заявила, що так і не може вийти на зв'язок з родичами, боїться за власне життя, але прізвище змінювати не збирається. І, звісно, далі не вірить у причетність Росії до інциденту. Та не вона одна така.

Лише 3% росіян вірять, що в отруєнні колишнього ГРУшника Скрипаля винні російські спецслужби.

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Кожен третій впевнений, що це – справа рук Британської корони. "Кто угодно" міг отруїти подвійного агента у Солсбері – так думає понад половина росіян.



Хто отруїв Скрипалів? "Та хто завгодно", – вважає половина опитаних

При цьому, попри потужно інформаційну підтримку на федеральних каналах, аж 15% вперше почули про отруєння. Чули про якийсь інцидент, але не знають, у чому суть – 35%.



Третина росіян щось чули, але не можуть зрозуміти, що ж саме

Після візиту двох ГРУшників ціни на нерухомість у Солсбері впали на 10%. На стільки ж зменшилась кількість туристів. А відвідування деяких барів та ресторанів – на 50%.

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