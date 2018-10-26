18:25
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Цифра
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Хто, на думку росіян, отруїв Скрипалів: докази медіазомбування – у цифрах

      1202 Читать новость на русском

      Скандально відома Вікторія Скрипаль, племінниця колишнього агента ГРУ – та сама, місячний оклад якої за ефір на "Пєрвом" сягав понад 100 тисяч рублів – заявила, що так і не може вийти на зв'язок з родичами, боїться за власне життя, але прізвище змінювати не збирається. І, звісно, далі не вірить у причетність Росії до інциденту. Та не вона одна така.

      Лише 3% росіян вірять, що в отруєнні колишнього ГРУшника Скрипаля винні російські спецслужби.

      Читайте також: Хто є найбільшим ворогом Росії: неочікувані дані

      Кожен третій впевнений, що це – справа рук Британської корони. "Кто угодно" міг отруїти подвійного агента у Солсбері – так думає понад половина росіян.


      Хто отруїв Скрипалів? "Та хто завгодно", – вважає половина опитаних

      При цьому, попри потужно інформаційну підтримку на федеральних каналах, аж 15% вперше почули про отруєння. Чули про якийсь інцидент, але не знають, у чому суть – 35%.


      Третина росіян щось чули, але не можуть зрозуміти, що ж саме

      Після візиту двох ГРУшників ціни на нерухомість у Солсбері впали на 10%. На стільки ж зменшилась кількість туристів. А відвідування деяких барів та ресторанів – на 50%.

      Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

      Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Російська пропаганда статистика
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Скільки має сплатити українець, щоб продати нерухомість: нові обурливі правила
       20 жовтня , 08:15
      Лише одна держава Європи випередила Україну по бідності
       24 січня 2017 , 08:05 48
      Заради чого росіяни готові стояти десять годин у черзі
       11 липня 2017 , 07:14
      Скільки росіян байдужі до протестів у країні: приголомшливі дані
       3 серпня , 07:15
      Більше половини росіян не знають, чим депутати займаються на роботі
       20 липня 2016 , 10:21
      Скільки законопроектів депутати можуть здати на макулатуру
       сьогодні , 07:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук