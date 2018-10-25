Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 25.10 – один з кращих державних топ-менеджерів Дмитро Анатолійович Рогозін отримав дико приємну звісточку з-за американського бугра: адміністрація Дональда Джозефовича голову "Роскосмоса" тимчасово вивела з-під санкцій. Якщо нема грошей на фільм, як у хлопчика з Уралу, можна просто передивися фільми з Безруковим – там уся російська освітня програма як на долоні.
Також у випуску:
Хто отруїв Скрипаля: версія обивателів.
Нова освітня програма: без Безрукова.
Кокорін з Мамаєвим вступають в ЛДПР.
Джерело: 24 канал
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