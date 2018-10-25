Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 25.10 – один з кращих державних топ-менеджерів Дмитро Анатолійович Рогозін отримав дико приємну звісточку з-за американського бугра: адміністрація Дональда Джозефовича голову "Роскосмоса" тимчасово вивела з-під санкцій. Якщо нема грошей на фільм, як у хлопчика з Уралу, можна просто передивися фільми з Безруковим – там уся російська освітня програма як на долоні.

Також у випуску: Хто отруїв Скрипаля: версія обивателів. Нова освітня програма: без Безрукова. Кокорін з Мамаєвим вступають в ЛДПР.