Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
В свежем выпуске "Вести Кремля" по 25.10 – один из лучших государственных топ-менеджеров Дмитрий Анатольевич Рогозин получил дико приятную весточку из-за американского бугра: администрация Дональда Джозефовича главу "Роскосмоса" временно вывела из-под санкций. Если нет денег на фильм, как у мальчика с Урала, можно просто посмотреть фильмы с Безруковым – там вся российская образовательная программа
Также в выпуске:
Кто отравил Скрипаля: версия обывателей.
Новая образовательная программа: без Безрукова.
Кокорин с Мамаевым вступают в ЛДПР.
Источник: 24 канал
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