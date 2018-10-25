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      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук

      Вести Кремля 38 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" по 25.10 – один из лучших государственных топ-менеджеров Дмитрий Анатольевич Рогозин получил дико приятную весточку из-за американского бугра: администрация Дональда Джозефовича главу "Роскосмоса" временно вывела из-под санкций. Если нет денег на фильм, как у мальчика с Урала, можно просто посмотреть фильмы с Безруковым – там вся российская образовательная программа

      Также в выпуске:

      Кто отравил Скрипаля: версия обывателей.

      Новая образовательная программа: без Безрукова.

      Кокорин с Мамаевым вступают в ЛДПР.

      Теги: Новости России Космос Вести Кремля Образование
      Источник: 24 канал
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