В свежем выпуске "Вести Кремля" по 25.10 – один из лучших государственных топ-менеджеров Дмитрий Анатольевич Рогозин получил дико приятную весточку из-за американского бугра: администрация Дональда Джозефовича главу "Роскосмоса" временно вывела из-под санкций. Если нет денег на фильм, как у мальчика с Урала, можно просто посмотреть фильмы с Безруковым – там вся российская образовательная программа

Также в выпуске: Кто отравил Скрипаля: версия обывателей. Новая образовательная программа: без Безрукова. Кокорин с Мамаевым вступают в ЛДПР.