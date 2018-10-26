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      Кто, по мнению россиян, отравил Скрипалей: доказательства медиазомбирования - в цифрах

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      Скандально известная Виктория Скрипаль, племянница бывшего агента ГРУ – и сама, месячный оклад которой за эфир на "Первом" достигал более 100 тысяч рублей – заявила, что так и не может выйти на связь с родственниками, боится за собственную жизнь, но фамилию менять не собирается. И, конечно, дальше не верит в причастность России к инциденту. И не она одна такая.

      Лишь 3% россиян верят, что в отравлении бывшего ГРУшника Скрипаля виноваты российские спецслужбы.

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      Каждый третий уверен, что это – дело рук Британской короны. "Кто угодно" мог отравить двойного агента в Солсбери – так думает более половины россиян.


      Кто отравил Скрипалей? "Да кто угодно", – считает половина опрошенных

      При этом, несмотря мощно информационную поддержку на федеральных каналах, аж 15% впервые услышали об отравлении. Слышали о каком-то инциденте, но не знают, в чем суть – 35%.


      Треть россиян что-то слышали, но не могут понять, что же именно

      После визита двух ГРУшников цены на недвижимость в Солсбери упали на 10%. На столько же уменьшилось количество туристов. А посещение некоторых баров и ресторанов – на 50%.

      Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

      Теги: Новости России Российская пропаганда статистика Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 канал
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