Кто является самым большим врагом России: неожиданные данные

После решения Варфоломея у каждого нормального православного россиянина стало больше на одного внешнего врага – он немного эфемерный и у него нет четких границ – называется Константинопольский патриархат.

54% – столько россиян заявили о негативном отношении к Соединенным Штатам Америки. Что интересно, в течение года это количество уменьшилось на 4%.

Читайте также: Какой процент украинцев тоскует по российским каналам: впечатляющая цифра

Евросоюз не вызывает положительных эмоций у 46% граждан РФ. "Очень плохо" к Европейскому союзу относится каждый седьмой россиянин.

Для 55% – Украина ассоциируется с неприязнью. 33% граждан России предлагает закрыть границы и договориться с Киевом о визовом режиме.

Отношение россиян к Украине

Настоящим братским народом для россиян стали китайцы. У 75% жителей России КНДР вызывает теплые чувства.



Братским народом для россиян являются китайцы