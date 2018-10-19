Кто является самым большим врагом России: неожиданные данные
После решения Варфоломея у каждого нормального православного россиянина стало больше на одного внешнего врага – он немного эфемерный и у него нет четких границ – называется Константинопольский патриархат.
54% – столько россиян заявили о негативном отношении к Соединенным Штатам Америки. Что интересно, в течение года это количество уменьшилось на 4%.
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Евросоюз не вызывает положительных эмоций у 46% граждан РФ. "Очень плохо" к Европейскому союзу относится каждый седьмой россиянин.
Для 55% – Украина ассоциируется с неприязнью. 33% граждан России предлагает закрыть границы и договориться с Киевом о визовом режиме.
Отношение россиян к Украине
Настоящим братским народом для россиян стали китайцы. У 75% жителей России КНДР вызывает теплые чувства.
Братским народом для россиян являются китайцы