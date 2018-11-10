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      "Мы не проигрываем": в МИД России похвастались успехами в информационной войне против Запада

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      В МИД России поделились успехами в информационной войне против Запада
      В МИД России поделились успехами в информационной войне против Запада / Фото из открытых источников

      В МИД России считают, что усиление внимания к российским СМИ в странах Запада и претензии к российским журналистам со стороны этих стран свидетельствуют о том, что Россия не проигрывает информационную войну.

      Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в одном из пропагандистских телеканалов, пишет ТАСС.

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      Так, Захарова считает, что ужесточение свобод относительно российских СМИ является большой ошибкой. Это, по ее словам, не означает, что Россия проигрывает информационную войну.

      "Если бы мы проигрывали, тогда бы много было бы по-другому – тогда бы не переписывались сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, в Германии, в Великобритании, которые ужесточают требования к СМИ, к журналистике и так далее", – заявила она.

      Представительница МИД России также отмечает, что из-за этого также "вызывают на ковер" владельцев и представителей мировых социальных сетей с требованием блокировать все, что связано с Россией.

      Нас долго учили, а мы взяли и научились и стали это делать во многом даже лучше,
      – добавила Захарова.

      В российском ведомстве утверждают, что для Запада "наступил момент растерянности", поэтому страны "сворачивают свободу".

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      "Настал момент тотального замешательство (в странах Запада – 24 канал), и их большая ошибка – ограничения свободы у себя и свободы в отношении нас, относительно того, что мы распространяем информацию", – подытожила представитель российского МИД.

      Теги: Новости политики Российская пропаганда Европа Новости России
      Источник: 24 Канал
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