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      Президент Чехії обіцяє повернути скандального прем'єра у разі відставки

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      Земан і Бабіш
      Земан і Бабіш / ua.112.ua

      Якщо уряду Андрея Бабіша буде висловлено недовіру через скандал із сином прем'єра, президент Чехії Мілош Земан обіцяє знову уповноважити Бабіша сформувати новий кабінет.

      Про це заявив чеський президент в інтерв'ю телеканалу Barrandov, передає Novinky.

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      "Якщо, незважаючи на мої сподівання, уряду буде висловлено недовіру, то після відставки Андрея Бабіша я скажу йому сформувати уряд. У мене дві спроби. Конституція дає повноваження, аби уряд у відставці керував протягом декількох місяців, а тоді гарячі голови заспокояться і охолонуть", – сказав Земан.

      За словами президента Чехії, він вважає, що що депутати не відправлять уряд Бабіша у відставку.

      "Я думаю, якщо депутати будуть розумними… то пропозиція про недовіру отримає невелику підтримку", – заявив Земан.

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

      Чому розгорівся скандал з прем'єром Чехії?Бабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік Протопопової Петро насильно відвіз його в анексуваний Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.

      Теги: Новини політики Чехія Скандал
      Джерело: 24 Канал
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