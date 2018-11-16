Президент Чехии обещает вернуть скандального премьера в случае отставки

Если правительству Андрея Бабиша будет выражено недоверие из-за скандала с сыном премьера, президент Чехии Милош Земан обещает снова уполномочить Бабиша сформировать новый кабинет.

Об этом заявил чешский президент в интервью телеканалу Barrandov, передает Novinky.

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"Если, несмотря на мои надежды, правительству будет выражено недоверие, то после отставки Андрея Бабиша я скажу ему сформировать правительство. У меня две попытки. Конституция дает полномочия, чтобы правительство в отставке руководило в течение нескольких месяцев, а тогда горячие головы успокоятся и остынут", – сказал Земан.

По словам президента Чехии, он считает, что депутаты не отправят правительство Бабиша в отставку.

"Я думаю, если депутаты будут умными... то предложение о недоверии получит небольшую поддержку", – заявил Земан.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.

Почему разгорелся скандал с премьером Чехии?Бабиша-старшего обвиняют в махинации со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" собственную ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крым. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После обвинений, выдвинутых против премьера, как говорит Бабиш-младший, муж Протопоповой Петр насильно отвез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.