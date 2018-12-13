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      Кого из беглых преступников вернули в Украину: самые громкие экстрадиции за последние годы

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      Самые громкие экстрадиции в Украину за последние годы
      Самые громкие экстрадиции в Украину за последние годы / pixabay.com

      Время от времени в Украину из-за рубежа возвращают беглых преступников, которых здесь ожидает наказание. Рассказываем, кого именно выдавали за последние годы, за что именно их хотели судить, и понесли ли наказание эти люди.

      Николай Гута

      ГутаНиколая Гуту обвиняют в хищении около 800 млн гривен

      5 ноября стало известно об экстрадиции из Швейцарии украинца Николая Гуты, экс-совладельца агрохолдинга "Мрия", которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах – около 800 миллионов гривен. Гута был в бегах с 2014 года, когда после банкротства агрохолдинга скрылся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов за рубежом.

      В 2015 году он был объявлен в международный розыск.

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      Гута подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ( "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»). За своё преступление он может получить наказание – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Смотрите видео о олигархе Николае Гуте и ​​его попытках избежать правосудия:

      Ирина Мусиенко


      Ирина Мусиенко свою вину признала

      18 октября 2018 года Черногория передала Украине фигурантку дела о "газовых схемах" народного депутата Александра Онищенко Ирину Мусиенко. Женщину подозревают в легализации более 1,6 миллиарда гривен доходов, полученных преступным путем.

      Мусиенко покинула Украину 15 июня 2016 года, в день первых задержаний по делу "газовых схем". 13 августа того же года ей сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений и объявили в розыск.

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      По версии НАБУ, Мусиенко в организации Онищенко имела роль исполнителя. В частности, она занималась проведением и документальным оформлением финансовых операций от имени фиктивных компаний, с помощью которых легализовали деньги, полученные от продажи природного газа. Также она обеспечивала доставку денег непосредственно в офис преступной организации.

      Женщина полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. Ей назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

      Черногория выдала Украине участницу "дела Онищенко":

      Владислав Каськив

      Фото: Юрій Луценко / Facebook
      Суд позволил Каськиву выехать за границу

      1 ноября 2017 года экс-руководителя Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций времена правления Януковича Владислава Каськива экстрадировали из Панамы в Украину. Его обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах на сумму 7,5 миллиона гривен.

      Суд избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога, однако уже 2 ноября за него внесли залог в размере 160 тысяч гривен.

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      12 декабря 2017  года Печерский райсуд Киева разрешил Каськиву выехать за границу – для ухода за малолетним ребенком. Однако он обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору и/или суда, а также сообщать об изменении своего места жительства.

      Смотрите видео о том, на каких проектах обогащался Каськив:

       

      Николай Макаренко

      Фото: Юрій Луценко / FacebookРассмотрение дела Николая Макаренко продолжается

      7 апреля 2017 года из России в Украину экстрадирован бывший начальник ГАИ Киева Николай Макаренко.

      В апреле 2015 года года украинские силовики объявили Макаренко в розыск по подозрению в системном взяточничестве. Его коррупционные схемы базировались на незаконных механизмах получения денег в МРЭО (Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе) при оформлении автомобилей.

      Макаренко свою вину не признал и заявил, что даже не знал, что против него было открыто уголовное производство. В суде он жаловался на состояние здоровья, а адвокаты настаивали, что их подзащитному срочно нужна операция. Однако диагноз Макаренко на заседании они так и не уточнили.

      Тогда суд назначил ему два месяца ареста с альтернативой залога в размере 5 миллионовгривен.

      Читайте также: Экс-начальника ГАИ Киева экстрадировали в Украину

      В прокуратуре Киева в комментарии 24 каналу отметили, что в июне 2018 года суд уменьшил сумму залога до 80 размеров прожиточного минимума (148 тысяч гривен) из-за "необходимости проведения кардиохирургической операции и лечения Макаренко". Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

      Николай Макаренко жалуется на слабое здоровье:

       

      Мераб Суслов


      Мераб Суслов заказал убийство директора ТЦ 4room

      18 марта 2011 года из России был экстрадирован заказчик убийства директора киевского торгового центра 4room Мераб Суслов.

      Владельца ТЦ Шабаба Алояна и двух охранников расстреляли прямо на территории заведения в октябре 2009 года.

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      В 2013 году Суслова приговорили к пожизненному заключению. Его родные настаивали на экстрадиции заключенного на родину – в Армению, но получили отказ.

      Недавно стало известно, что украинские политики, в частности народный депутат Сергей Тарута и экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, защищают Мераба Суслова и часто посещают суды по его делу.

      Сергей Тарута и Валерия Лутковская на суде по делу Суслова:

      Как видим, периодически Украине выдают разыскиваемых преступников. Но гораздо больше случаев, когда в таких просьбах отказывают. Так, ГПУ еще ожидает экстрадиции Виктора Януковича и людей из его ближайшего окружения, бывших "беркутовцев" и коррупционеров. Когда эти лица понесут наказание за свои преступления – сейчас зависит от властей тех стран, где они скрываются от правосудия.

      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Коррупция Статьи Владислав Каськив
      Источник: 24 канал
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