Кого из беглых преступников вернули в Украину: самые громкие экстрадиции за последние годы

Время от времени в Украину из-за рубежа возвращают беглых преступников, которых здесь ожидает наказание. Рассказываем, кого именно выдавали за последние годы, за что именно их хотели судить, и понесли ли наказание эти люди.

Николай Гута

Николая Гуту обвиняют в хищении около 800 млн гривен

5 ноября стало известно об экстрадиции из Швейцарии украинца Николая Гуты, экс-совладельца агрохолдинга "Мрия", которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах – около 800 миллионов гривен. Гута был в бегах с 2014 года, когда после банкротства агрохолдинга скрылся от обманутых кредиторов и правоохранительных органов за рубежом.

В 2015 году он был объявлен в международный розыск.

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Гута подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ( "Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»). За своё преступление он может получить наказание – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите видео о олигархе Николае Гуте и ​​его попытках избежать правосудия:

Ирина Мусиенко



Ирина Мусиенко свою вину признала

18 октября 2018 года Черногория передала Украине фигурантку дела о "газовых схемах" народного депутата Александра Онищенко Ирину Мусиенко. Женщину подозревают в легализации более 1,6 миллиарда гривен доходов, полученных преступным путем.

Мусиенко покинула Украину 15 июня 2016 года, в день первых задержаний по делу "газовых схем". 13 августа того же года ей сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений и объявили в розыск.

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По версии НАБУ, Мусиенко в организации Онищенко имела роль исполнителя. В частности, она занималась проведением и документальным оформлением финансовых операций от имени фиктивных компаний, с помощью которых легализовали деньги, полученные от продажи природного газа. Также она обеспечивала доставку денег непосредственно в офис преступной организации.

Женщина полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. Ей назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Черногория выдала Украине участницу "дела Онищенко":

Владислав Каськив



Суд позволил Каськиву выехать за границу

1 ноября 2017 года экс-руководителя Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций времена правления Януковича Владислава Каськива экстрадировали из Панамы в Украину. Его обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах на сумму 7,5 миллиона гривен.

Суд избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога, однако уже 2 ноября за него внесли залог в размере 160 тысяч гривен.

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12 декабря 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Каськиву выехать за границу – для ухода за малолетним ребенком. Однако он обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору и/или суда, а также сообщать об изменении своего места жительства.

Смотрите видео о том, на каких проектах обогащался Каськив:

Николай Макаренко

Рассмотрение дела Николая Макаренко продолжается

7 апреля 2017 года из России в Украину экстрадирован бывший начальник ГАИ Киева Николай Макаренко.

В апреле 2015 года года украинские силовики объявили Макаренко в розыск по подозрению в системном взяточничестве. Его коррупционные схемы базировались на незаконных механизмах получения денег в МРЭО (Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе) при оформлении автомобилей.

Макаренко свою вину не признал и заявил, что даже не знал, что против него было открыто уголовное производство. В суде он жаловался на состояние здоровья, а адвокаты настаивали, что их подзащитному срочно нужна операция. Однако диагноз Макаренко на заседании они так и не уточнили.

Тогда суд назначил ему два месяца ареста с альтернативой залога в размере 5 миллионовгривен.

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В прокуратуре Киева в комментарии 24 каналу отметили, что в июне 2018 года суд уменьшил сумму залога до 80 размеров прожиточного минимума (148 тысяч гривен) из-за "необходимости проведения кардиохирургической операции и лечения Макаренко". Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Николай Макаренко жалуется на слабое здоровье:

Мераб Суслов



Мераб Суслов заказал убийство директора ТЦ 4room

18 марта 2011 года из России был экстрадирован заказчик убийства директора киевского торгового центра 4room Мераб Суслов.

Владельца ТЦ Шабаба Алояна и двух охранников расстреляли прямо на территории заведения в октябре 2009 года.

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В 2013 году Суслова приговорили к пожизненному заключению. Его родные настаивали на экстрадиции заключенного на родину – в Армению, но получили отказ.

Недавно стало известно, что украинские политики, в частности народный депутат Сергей Тарута и экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, защищают Мераба Суслова и часто посещают суды по его делу.

Сергей Тарута и Валерия Лутковская на суде по делу Суслова:

Как видим, периодически Украине выдают разыскиваемых преступников. Но гораздо больше случаев, когда в таких просьбах отказывают. Так, ГПУ еще ожидает экстрадиции Виктора Януковича и людей из его ближайшего окружения, бывших "беркутовцев" и коррупционеров. Когда эти лица понесут наказание за свои преступления – сейчас зависит от властей тех стран, где они скрываются от правосудия.