Заказчика убийства владельца ТЦ 4room пытаются освободить известные политики: появился документ

Известные политики, среди которых оказались народный депутат Сергей Тарута и экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, защищают заказчика жестокого убийства владельца столичного ТЦ 4room Мераба Суслова, который отбывает наказание в виде пожизненного заключения.

Об этом сообщает наше издание со ссылкой на статью сайта "Комментарии".

"Девять лет прошло с момента жестокого убийства в столице Украины, когда два киллера расстреляли совладельца мебельного гипермаркета 4Room Шабаба Алояна и двух его охранников-сотрудников милиции. Редкий случай – правоохранительным органам удалось не только поймать киллера, но и доказать в суде вину заказчика . Мераб Суслов, которого в августе 2010 года арестовали в России, лишили гражданства и выдали Украине. После более чем трех лет следствия и суда он был признан организатором и заказчиком преступления. В результате Мераб Суслов получил пожизненный срок ", – говорится в расследовании.

Однако, как отмечается в статье, такой, казалось бы, однозначный вердикт не мешает целой группе известных политиков и общественных деятелей заниматься тем, чтобы попытаться освободить Мераба Суслова из-за решетки. Речь, в частности, идет о бывшем совладельце корпорации "Индустриальный союз Донбасса", нардепе Сергее Таруте, который представляет партию "Основа". В конце сентября эта партия объявила о намерениях выдвинуть Тарута кандидатом в президенты.

На одном из заседаний Верховного Суда нардеп на камеру говорит о том, что он "внутри процесса" по делу Мераба Суслова. Также видно, что рядом с ним сидят известный харьковский правозащитник Евгений Захаров, которого связывают с руководством МВД (в 2014 году Захаров стал председателем Экспертного совета по реформированию милиции при МВД Украины, созданного по поручению главы МВД Арсена Авакова), а также экс-омбудсмен времен президентства Януковича Валерия Лутковская.

Есть подтверждение того, что Лутковская активно помогает организатору кровавого убийства в Киеве.

"В распоряжении нашего издания оказалось письмо бывшего уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской времен Януковича, которая после увольнения в 2017 году занялась адвокатской деятельностью. И по странному стечению обстоятельств стала работать с Сусловым. В письме она беспокоится о здоровье заключенного", – говорится в статье.

"Суды по Мерабу Суслову (в Верховном Суде рассматривается одновременно два отдельных иска) идут больше года с завидной частотой – практически каждую неделю. Такая активность может означать только одно: заказчика одного из самых резонансных убийств все-таки попытаются освободить. Учитывая наличие такой политической "крыши" в виде кандидата в президенты Таруты, у Мераба Суслова, который просидел в Бердичевской колонии уже 5 лет, вполне могут рассчитывать на успех", – отмечают журналисты.