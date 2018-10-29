Замовника вбивства власника ТЦ 4room намагаються звільнити відомі політики: з'явилися документи

Відомі політики, серед яких виявилися народний депутат Сергій Тарута і екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, захищають замовника жорстокого вбивства власника столичного ТЦ 4room Мераба Суслова, який відбуває покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Про це повідомляє наше видання з посиланням на статтю сайту "Коментарі".

"Дев'ять років пройшло з моменту жорстокого вбивства в столиці України, коли два кілера розстріляли співвласника меблевого гіпермаркету 4Room Шабаба Алояна і двох його охоронців-співробітників міліції. Рідкісний випадок – правоохоронним органам вдалося не тільки зловити кілера, але і довести в суді провину замовника. Мераб Суслов, якого в серпні 2010 року заарештували в Росії, позбавили громадянства і видали Україні. Після більш ніж трьох років слідства і суду він був визнаний організатором і замовником злочину. В результаті Мераб Суслов отримав довічний термін", – йдеться в розслідуванні.

Однак, як зазначається в статті, такий, здавалося б, однозначний вердикт не заважає цілій групі відомих політиків і громадських діячів займатися тим, щоб спробувати звільнити Мераба Суслова з-за ґрат. Мова, зокрема, йде про колишнього співвласника корпорації "Індустріальний союз Донбасу", нардепа Сергія Тарути, який представляє партію "Основа". В кінці вересня ця партія оголосила про наміри висунути Таруту кандидатом в президенти.



На одному із засідань Верховного Суду нардеп на камеру говорить про те, що він "всередині процесу" у справі Мераба Суслова. Також видно, що поряд з ним сидять відомий харківський правозахисник Євген Захаров, якого пов'язують з керівництвом МВС (у 2014 році Захаров став головою Експертної ради з реформування міліції при МВС України, створеного за дорученням глави МВС Арсена Авакова), а також екс-омбудсмен часів президентства Януковича Валерія Лутковська.

Є підтвердження того, що Лутковська активно допомагає організатору кривавого вбивства в Києві.

"У розпорядженні нашого видання опинився лист колишнього уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської часів Януковича, яка після звільнення в 2017 році зайнялася адвокатською діяльністю. І за дивним збігом обставин стала працювати з Сусловим. У листі вона турбується про здоров'я ув'язненого", – йдеться в статті.

"Суди по Мерабу Суслову (у Верховному Суді розглядається одночасно два окремих позову) йдуть більше року із завидною частотою – практично щотижня. Така активність може означати лише одне: замовника одного з найрезонансніших убивств все-таки спробують звільнити. З огляду на наявність такої політичного "даху" у вигляді кандидата в президенти Тарути, у Мераба Суслова, який просидів в Бердичівській колонії вже 5 років, цілком можуть розраховувати на успіх", – зазначають журналісти.