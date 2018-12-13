Кого зі злочинців-утікачів повернули до України: найгучніші екстрадиції за останні роки

Час від часу до України з-за кордону повертають злочинців-втікачів, на яких тут чекає покарання. Розповідаємо, кого саме видавали за останні роки, за що саме їх хотіли судити, і чи несуть покарання ці люди зараз.

Микола Гута



Миколу Гуту звинувачують у розкраданні близько 800 млн гривень

5 листопада стало відомо про екстрадицію зі Швейцарії українця Миколи Гути, екс-співвласника агрохолдингу Мрія, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах – близько 800 мільйонів гривень. Гута був у бігах з 2014 року, коли після банкрутства агрохолдингу сховався від ошуканих кредиторів та правоохоронних органів за кордоном.

У 2015 році його було оголошено у міжнародний розшук.

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Гута підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ("Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою"). За своє правопорушення він може отримати покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться відео про олігарха Миколу Гуту та його спроби уникнути правосуддя:

Ірина Мусієнко



Ірина Мусієнко свою провину визнала

18 жовтня 2018 року Чорногорія передала Україні фігурантку справи про "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка Ірину Мусієнко. Жінку підозрюють у легалізації понад 1,6 мільярда гривень доходів, отриманих злочинним шляхом.

Мусієнко покинула Україну 15 червня 2016 року, у день перших затримань у справі "газових схем". 13 серпня того ж року їй повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів і оголосили в розшук.

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За версією НАБУ, Мусієнко в організації Онищенка мала роль виконавця. Зокрема, вона займалася проведенням і документальним оформленням фінансових операцій від імені фіктивних компаній, за допомогою яких легалізували гроші, отримані від продажу природного газу. Також вона забезпечувала доставку грошей безпосередньо до офісу злочинної організації.

Жінка повністю визнала свою провину та співпрацює зі слідством. Їй призначили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Чорногорія віддала Україні учасницю "справи Онищенка":

Владислав Каськів



Суд дозволив Каськіву виїхати за кордон

1 листопада 2017 року екс-керівника Державного агентства з питань залучення інвестиції часів правління Януковича Владислава Каськіва екстрадували з Панами до України. Його звинувачують у розкраданні державних коштів у 2012-2013 роках на суму 7,5 мільйона гривень.

Суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави, проте вже 2 листопада за нього внесли заставу у розмірі 160 тисяч гривень.

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12 грудня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Каськіву виїхати за кордон – для догляду за малолітньою дитиною. Однак він зобов'язаний прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та/або суду, а також сповіщати про зміну свого місця проживання.

Дивіться відео про те, на яких проектах збагачувався Каськів:

Микола Макаренко

Розгляд справи Миколи Макаренка триває

7 квітня 2017 року з Росії в Україну екстрадували колишнього начальника ДАІ Києва Миколу Макаренка.

У квітні 2015 року українські силовики оголосили Макаренка в розшук за підозрою у системному хабарництві. Його корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у МРЕВ (Міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділі) при оформленні автомобілів.

Макаренко свою провину не визнав та заявив, що навіть не знав, що проти нього було відкрито кримінальне провадження. У суді він скаржився на стан здоров’я, а адвокати наполягали, що їх підзахисному терміново потрібна операція. Однак діагноз Макаренка на засіданні вони так і не уточнили.

Тоді суд призначив йому два місяці арешту з альтернативою застави у розмірі 5 мільйонів гривень.

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У прокуратурі Києва в коментарі 24 каналу зазначили, що у червні 2018 року суд зменшив суму застави до 80 розмірів прожиткового мінімуму (148 тисяч гривень) через "необхідність проведення кардіохірургічної операції та лікування Макаренка". Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Микола Макаренко скаржиться на слабке здоров’я:

Мераб Суслов



Мераб Суслов замовив убивство директора ТЦ 4room

18 березня 2011 року з Росії був екстрадований замовник вбивства директора київського торгового центру 4room Мераб Суслов.

Власника ТЦ Шабаба Алояна і двох охоронців розстріляли прямо на території закладу в жовтні 2009 року.

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У 2013 році Суслова засудили до довічного ув'язнення. Його рідні наполягали на екстрадиції ув’язненого на батьківщину – до Вірменії, але отримали відмову.

Нещодавно стало відомо, що українські політики, зокрема народний депутат Сергій Тарута і екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, захищають Мераба Суслова та часто відвідують суди по його справі.

Сергій Тарута та Валерія Лутковська на суді по справі Суслова:

Як бачимо, періодично Україні видають розшукуваних злочинців. Але набагато більше випадків, коли у таких проханнях відмовляють. Так, ГПУ досі чекає на екстрадицію Віктора Януковича і людей з його найближчого оточення, колишніх "беркутівців" та корупціонерів. Коли ці особи понесуть покарання за свої злочини – наразі залежить від влади тих країн, де вони переховуються від правосуддя.