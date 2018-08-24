Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу

Вкрав мільярд доларів – і вшився. На такі гроші можна непогано жити за кордоном та готувати собі в Україні запасний аеродром. І це справжня детективна історія про біглого олігарха Миколу Гуту та його спроби будь-що уникнути правосуддя.

Мільярдер-емігрант Микола Гута – колишній власний потужного вітчизняного агрохолдингу "Мрія". 4 роки тому Гута втік з України, прихопивши із собою мільярд доларів інвестицій. В Україні його розшукують слідчі, у Швейцарії він просить політичного притулку.

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Справа Гути готова до суду, його звинувачують у масштабному шахрайстві. Але чи постане головний фігурант перед українською Фемідою? Постане, якщо буде екстрадиція. І поки це питання часу.



Микола Гута

А звинувачення дуже серйозні, втрачені колосальні кошти інвесторів. І цим злодіянням є живі свідки. Чи готові вони будуть свідчити у суді проти колись впливового бізнесмена? У 2014 році генеральний директор "МРІЇ" Микола Гута довів власне підприємство до дефолту, вивів майже всі активи і втік за кордон.

Саме зараз ця історія отримала новий розвиток. В Україні на Гуту чекає правосуддя. Звинувачення серйозні – шахрайство в особливо великих розмірах. Але шанс уникнути покарання є – розвалити справу у суді... Його постать та його люди з'являються у, на перший погляд, звичайних кримінальних оборудках. Це, насправді, заплутана та детективна історія, від якої саме страждає чимало людей,

– розповів агент-розслідувач Владислав Круглов.

Квітень 2018 року, одна із столичних багатоповерхівок. Камери відеоспостереження фіксують зухвалий рейдерський напад. Олександр Каліберда цю квартиру знімає уже два роки, живе тут з родиною. Власник – його товариш, Владислав Луговський.



Тітушки під багатоповерхівкою

Жили спокійно, аж раптом із квітня до них у гості періодично почали навідуватись хлопці, схожі на "тітушок". З вимогою – звільнити квартиру. Олександр одразу після нападу звернувся до поліції, а відео з камер спостереження надіслав власнику: що це за люди, хто вчинив напад? Виявляється – це все невипадково.

На мене було створено кримінальний тиск, під домом постійно чатував бус з тітушками десь півроку. Така схема відкатана. Сидить людина в Швейцарії, має дофігіща бабок... Сидить собі, найняв собі п’ять чоловік, найняв 50 чоловік тітушок. Купив їм зброю, купив одежу, купив три нових буса... Сьогодні ваша квартира, завтра не ваша,

– прокоментував ситуацію Владислав Луговський, власник квартири.

Та сама людина з власною армією тітушок, про яку згадує власник квартири, бізнесмен Владислав Луговський, – його колишній керівник Микола Гута. До 2015 року його родині належав один з найбільших аргохолдингів країни –"МРІЯ". Компанія обробляє землі у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській і Рівненській областях. У 2014 році "МРІЯ" перестала виплачувати борги – оголосили технічний дефолт.



"МРІЯ" перестала виплачувати борги

Микола Гута вивів всі активи холдингу на підставні компанії і втік за кордон. Розмір боргу колосальний – мільярд триста мільйонів доларів, то були іноземні інвестиції. Згодом "МРІЯ" перейшла до рук інвесторів.

Я мусив там зробити якісь там речі. Чи взяти вину на себе… Бо в нього така задача, що він нічого не знав, нібито менеджмент робив, хоча він був 10 років гендиректором компанії, і всі аудити, і всі звіти підписував особисто він... Я розумію, що сидіти доведеться мені – це перше, по-друге, воно мені, жорстко сказати, – нафіг не потрібно,

– додав Владислав Луговський, екс-операційний директор агрохолдингу "МРІЯ".

Владислав Луговський – колишній менеджер "МРІЇ". Більше року чоловік перебуває за кордоном, бо боїться за життя своєї родини. Звідси – і проблеми з тітушками. Луговський каже – через відмову від співпраці з Гутою став для колишнього керівника ворогом № 1.

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