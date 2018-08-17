Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день

Останнє державне виноробне підприємство України – "Леанка". Обіцяли роздати свої землі колишнім і нинішнім працівникам, але якось незручно вийшло: гектари отримали кількасот "лівих" людей і віддали їх місцевим агрохолдингам за сто доларів.

600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день. Як останнє в Україні державне виноробне підприємство позбулося землі? Хто вони такі – закарпатські “піджаки”? А також: як приватизувати навіть вершини гір, чи можна повернути вкрадене, і головне – хто за всім цим стояв?

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Термін "Піджаки" все частіше з'являється у розслідуваннях, особливо, коли йдеться про західний регіон.

"Піджаками" на заході називають звичайних людей, які за невеликі гроші допомагають ділкам у різноманітних незаконних схемах, чи у контрабанді, чи у дерибані земель. Тобто йдеться про підставних осіб,

– зазначив журналіст-розслідувач В'ячеслав Касім.

Про "піджаки" йшлось і в попередніх рослідуваннях про масове нелегальне ввезення євроблях та про оборудку із приватизацією прикордонної землі. Скрізь фігурували підставні особи. Тепер їх застосували ще в одній схемі. "Це масштабний дерибан державної землі на Закарпатті. Моє розслідування почалося із державного підприємство "Леанка” – там кількасот підставних осіб відмутили у нього понад тисячу гектарів землі, а ДП тим лише й задоволене", – додав журналіст.

Виноробне підприємство "Леанка" – останнє державне в Україні. Село Середнє неподалік від Ужгорода. Якщо потрапити в тутешні підвали, вам розкажуть, що вино тут робили ще із 16-го століття. Але в Національному антикорупційному бюро вважають, що тут стався злочин – розкрадання землі в особливо великих розмірах.

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Отже, що відбулося з “Леанкою”? У держпідприємства в користуванні тисячі гектар землі. Не вся вона використовується, і в один прекрасний день керівництво підприємства вирішило позбутися надлишків і роздати їх нинішнім і колишнім працівникам. “Леанка” відмовляється від землі. 600 людей пишуть заяви до Держгеокадастру, отримують ділянки, а тут відбувається диво – закарпатські гектари відходять зовсім не людям, а кільком місцевим агрохолдингам. Невже землю просто вкрали?

Обійшли мораторій, обійшли питання приватизації державного підприємства, в результаті якого землю мали би отримати працівники даного підприємства. Обійшли законодавство, яке вимагає продаж державної власності на конкурентних засадах і відповідні платежі до державного бюджету,

– розповів голова ГО "Ужгородська громадська рада" Олександр Пересоляк.

Олександр Пересоляк – ужгородський активіст, колишній член Ради громадського контролю НАБУ. Саме він ініціював розслідування у справі “Леанки” у 2017 році. Сьогодні пояснює, як це взагалі стало можливим, і державна земля перетворилася на комерційну за просто так.

"Слово є таке – "піджаки". Піджаки, або псевдовласники, яких туди надали для того, щоб вони потім перепродали всю цю землю трьом юридичним особам, сільськогосподарським виробникам", – додав Пересоляк.

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Три юридичні особи, що отримали землю, – усі місцеві, ужгородські. Сільськогосподарське товариство "Континент", а також компаніі "Закарпаття Агро" і "Агро-лучки".



Більшість з оформлених ніколи на "Леанці" не працювали

Усі 600 людей, які написали заяви до Держгеокадастру на землі "Леанки", оформили довіреності на одного й того самого юриста в Ужгороді, і завірили їх в одного й того самого нотаріуса. За словами Владислава Траля, більшість з них взагалі ніколи на “Леанці” не працювали, а просто дозволили використати свої паспортні дані.

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