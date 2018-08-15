Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності

Сила, грубість та публічне з'ясовування стосунків за допомогою кулаків все частіше супроводжують ті чи інші політичні події. Відзначаються цим і депутати, і місцеві чиновники, і навіть затяті борці із корупціонерами при посадах. Та найвражаюче – для багатьох, виявляється, мова кулаків куди переконливішою за закон.

Маленьке місто Полтава, провінція з давніми звичаями та багатою культурою. От тільки недитячі пристрасті, що почали розгортатисяз початку року і, схоже, вже стали традицією, назвати культурними не повертається язик.

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2 стусани удари чиновнику за неприбраний сніг, ще 3 удари за непосипані сіллю дороги. Так вчать господарювати у місті чиновників хлопці з місцевої ГО – "Центр захисту прав громадян".

Почалося все з того, що весною хлопці вирішили влаштувати у залі міськвиконкому перфоманс – поставили у центрі мішки із сіллю та піском із натяком на те, що влада не здатна впоратись із ожеледицею та прибиранням снігу на вулицях. Сміливцю, який вирішив прибрати з очей пристуніх декорації цього спектаклю, і дісталося на горхи від активістів по повній. Питання, з якими прийшли, – не вирішили, а от почубилися від душі. Під гарячу руку молодиків потрапив навіть керівник апарату міськради.

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З подібними акціями і перфоменсами хлопці зі згаданої антикорупційної ГО приходять чи не на кожне засідання міськради, саме так вирішують проблеми з Жеками чи громадським транспортом. Та подібні заходи як правило завершуються як не бійкою, то скандалом.

Від антикорупціонерів із мускулами дістається не лише чиновникам. Місцевий мешканець Дмитро Демус надовго запам'ятає, чим може обернутися критика їхніх діянь на просторах Facebook. Він активно дискутував із ідейним натхненником ГО Сергійєм Чередніченком у коментарях з приводу його методів боротьби із недолугими місцевими чиновниками.

Про погрози та дуже пізнавальну мандрівку в автівці тітушок Дмитро вирішив розповісти давньому знайомому – журналісту полтавського видання, Ярославу Журавлю. З ним же вирішили навідатись до офісу Чередніченка, щоб без посередників з'ясувати, в чому проблема. Діалогу не вийшло.

Коли знайшовся опонент, якого він не зміг в цій площині побороти, то після цього прислав хлопців спортсменів. Вони приїхали і аргументовано порекомендували взагалі не згадувати Сергія Чередніченка в соцмережах і більше не опонувати йому в коментарях,

– розповів житель Полтави Дмитро Демус.

Результат "перемовин" – струс мозку, зламана щелепа та 2 тижні у лікарні. За фактом нападу на журналіста відкрите кримінальне провадження. Утім, за 3 місяці після інциденту, правоохоронці лише зараз спромоглися оголосити про підозру двом нападникам, один з яких встиг заховатися від слідчих. Але, як виявилось, молодикам одного кримінального провадження мало.

Заступник мера Полтави – Андрій Лямін. Йому вже в приміщенні міської ради теж дісталось на горіхи від посіпак Чередніченка. Тим начебто не сподобалась поведінка чиновника на засіданні. Він теж провів на лікарняному ліжку 3 тижні.



Андрій Лямін

Ще один сюрприз – близьке знайомство із Іллєю Ківою, теж, до речі, одним із фігурантом скандальної полтавської історії про корупцію у Полтавському МСЕК. Півроку тому цей бородань уже потрапляв в обєктив камер агентів ЦРУ. Тоді чолов'яга назвався громадським активістом і щиро обурювався корупційною ситуацією в рідній Полтаві.

Та й справді, інваліди просто скрізь. Хоча тоді про це Чередніченко змовчав, а виявляється така довідка є і у нього. Існування діагнозу зараз Чередниченко заперечує, називаючи це підступом колишньої опонентки Жабо.



Сергій Чередніченко

Так само заперечував цей факт із біографії і його друг та старший товариш по партії Ілля Ківа. А медична документація, і Чередниченка, і заразом Іллі Киви, після публічних скандалів у Полтавському МСЕКу та звільненя його очільниці Тетяни Жабо, загадково зникла із архівів. І методи вирішення слизьких питань в обох теж доволі схожі.



Ілля Кива

Розпитати про всі нюанси оновлення соціалістичної партії України, журналісти ЦРУ вирішили безпосередньо у її очільника, Іллі Киви. Зустріч Ілля Кива призначає біля Верховної Ради. Напевне, це також просто збіг, але інтерв'ю він розпочинає із декламації власного курсу на велике політичне плавання. З перших секунд чути – всі повинні дотримуватись закону.

Чого не дотримуються у Полтаві та чому в місті діють закони вулиці – дивіться у програмі.