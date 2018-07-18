Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів

Скликання Верховної Ради, без перебільшення, врожайне на кримінальні провадження. Неначе за законами театрального жанру – по 3-4 подання на зняття недоторканості з депутатів кожної весни та осені. Інша справа, що закінчуються гучні відеофільми під куполом – провалом.

Журналісти натрапили на ще одну "золоту жилу" народних обранців, а саме тендери загальною вартістю у кілька мільярдів гривень, які виграють компанії, пов’язані з депутатами.

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Після гучних проваджень та цілих телешоу прямо в стінах парламенту з приголомшливими викриттями виступили представники Антикорупційного штабу.

"Компанії, які напряму пов’язані з депутатами та їх родичами – виграли тендерів на загальну суму в 2,6 мільярда гривень. Якщо до цього обсягу додати компанії, в яких депутати, або їхні родичі отримують досить суттєві доходи або гонорари, то ця сума зростає до понад 3 мільярдів гривень", – розповіла голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

Попри пряму заборону політикам особисто займатися бізнесом та чіткі критерії, кому потрібно передати справи, щоб не мати конфлікту інтересів, багато народних депутатів перейматися цим не стали.

Ті депутати, які трошечки хитріші і розумніші, просто переписують свій бізнес на дружин. Українська традиція: став депутатом – перепиши половину фірм на дружину, чоловіка або ще когось,

– зазначила Янченко.

"Ми проаналізували, кому ж передали свої підприємства наші народні депутати. Виявилось, що частина з них передають свої фірми людям зі своєї декларації: дружинам, батькам або фірмам, які належать дружинам чи батькам. Це взагалі є прямим порушенням законодавства", – заявила парламентський аналітик руху "Чесно" Оксана Ставнійчук.

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Але і це далеко не найцікавіше у дослідженні активістів "Антикорупційного штабу". Попри те, що початкові деталі дослідження авторам довелося трохи виправляти, відповідь на головне запитання залишилася незмінною: хто став щасливим утримувачем державних мільйонів?

Абсолютним лідером списку депутатів, компанії яких отримують державні тендери став волинський депутат-мажоритарник Степан Івахів. Мережа заправок ВОГ та споріднені структури виграли продовж 2017 року понад 1,5 мільярди гривень з 2,5 мільярда, що освоїли компанії народних депутатів. У десятці королів тендерів ще троє депутатів отримували гроші за енергетику, а саме Юлія Льовочкіна, Максим Єфімов і частково Богдан Дубневич.



Степан Івахів

Сумарно, тільки через монопольне становище у різних галузях енергетики, депутати отримали продовж 2017 року понад 2 мільярди гривень. Група компаній ВОГ, яка отримала від держави минулого року понад 1,5 мільярда гривень, фактично належить депутату-мажоритарнику з Волині та лідеру депутатської групи "Воля народу" Степану Івахову.

Утім, за кількістю корупційних скандалів уряд і компанії самого депутата можуть ще позмагатися, то оштрафують за зрив постачання пального для армії, то програють суд через переплати компанії від щедрої "Укрзалізниці", то Антимонопольний комітет звинувачує їх у змові у піднятті цін на пальне. І на тлі комерційних перемог, схоже що депутатська робота самого пана Івахіва цікавить найменше.

Хто ще з народних депутатів отримав мільйони з державного бюджету – дивіться у програмі.