Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов

Созыва Верховной Рады, без преувеличения, урожайные на уголовные производства. Как будто по законам театрального жанра – по 3-4 представления на снятие неприкосновенности с депутатов каждую весну и осень. Другое дело, что заканчиваются громкие видеофильмы под куполом – провалом.

Журналисты наткнулись на еще одну "золотую жилу" народных избранников, а именно тендеры общей стоимостью в несколько миллиардов гривен, которые выигрывают компании, связанные с депутатами.

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После шумных производств и целых телешоу прямо в стенах парламента с потрясающими разоблачениями выступили представители Антикоррупционного штаба.

"Компании, которые напрямую связаны с депутатами и их родственниками – выиграли тендеров на общую сумму в 2,6 миллиарда гривен. Если к этому объему добавить компании, в которых депутаты или их родственники получают достаточно большие доходы или гонорары, то эта сумма возрастает до более 3 миллиардов гривен", – рассказала председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

Несмотря на прямой запрет политикам лично заниматься бизнесом и четкие критерии, кому нужно передать дела, чтобы не иметь конфликта интересов, много народных депутатов заморачиваться этим не стали.

Те депутаты, которые немножечко хитрее и умнее, просто переписывают свой бизнес на жен. Украинская традиция: стал депутатом – перепиши половину фирм на жену, мужа или еще кого-то,

– отметила Янченко.

"Мы проанализировали, кому же передали свои предприятия наши народные депутаты. Оказалось, что часть из них передают свои фирмы людям из своей декларации: женам, родителям или фирмам, которые принадлежат женам или родителям. Это вообще является прямым нарушением законодательства", – заявила парламентский аналитик движения "Честно" Оксана Ставнийчук.

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Но и это далеко не самое интересное в исследовании активистов "Антикоррупционного штаба". Несмотря на то, что первоначальные детали исследования авторам пришлось немного исправлять, ответ на главный вопрос остался неизменным: кто стал счастливым держателем государственных миллионов?

Абсолютным лидером списка депутатов, компании которых получают государственные тендеры, стал волынский депутат-мажоритарщик Степан Ивахив. Сеть заправок ВОГ и родственные структуры выиграли в течение 2017 года более 1,5 миллиарда гривен из 2,5 миллиарда, что освоили компании народных депутатов. В десятке королей тендеров еще трое депутатов получали деньги за энергетику, а именно Юлия Левочкина, Максим Ефимов и частично Богдан Дубневич.



Степан Ивахив

Суммарно, только через монопольное положение в различных отраслях энергетики, депутаты получили в течение 2017 года более 2 миллиардов гривен. Группа компаний ВОГ, которая получила от государства в прошлом году свыше 1,5 миллиарда гривен, фактически принадлежит депутату-мажоритарщику из Волыни и лидеру депутатской группы "Воля народа" Степану Bвахову.

Впрочем, по количеству коррупционных скандалов правительство и компании самого депутата могут еще посоревноваться, то оштрафуют за срыв поставки топлива для армии, то проигрывают суд за переплаты компании от щедрой "Укрзализныци", то Антимонопольный комитет обвиняет их в сговоре в поднятии цен на топливо. И на фоне коммерческих побед похоже? что депутатская работа самого господина Ивахива интересует меньше всего.

Кто еще из народных депутатов получил миллионы из государственного бюджета – смотрите в программе.