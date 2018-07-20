09:43
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 17°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ

Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу

ЦРУ 342 Читать новость на русском

Гроші йдуть до багатого, а злидні до бідного. Більшість народних депутатів від мажоритарних округів давно засвоїли цю істину: будеш слухняним депутатом – будеш багатим та отримуватимеш на округ десятки мільйонів щороку; будеш неслуханням – отримаєш хіба дірку від бублика.

Депутати, яких вибирають від мажоритарних округів здебільшого і не приховують, що головним завданням для них у Верховній раді буде битва за те, щоб вибити побільше грошей на власний округ, а не якась там геополітика та державні інтереси.

Читайте також: Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів

У цьому і є головна ганьба та небезпека існування цієї виборчої системи імені Віктора Януковича. Фінансами на окрузі мають займатися сільські, міські та районні депутати – будувати дороги, створювати привабливі умови для бізнесу, залучати інвесторів та інше.

У нас же виборців вже майже 10 років привчають до того, що депутат у Верховній раді потрібний для того, щоб вибити гроші на заміну вікон у сільській лікарні та ремонт ФАПу. В результаті, з депутатами торгуються "великі боси" у Києві: проголосуй за бюджет чи призначення міністра, я дам гроші на твій округ, головне – не лізь у мої справи – з якою країною дружити і у кого купувати газ.

Депутат із фракції
Депутат із фракції "Народний фронт" Юрій Тимошенко

Гроші на соціально-економічний розвиток округів – цей складний термін мало що говорить пересічному українцеві. Складається враження, що народні обранці ледь не останні власні копійки викладають на підтримку округів, хоча платимо за усе це – ми із вами.

Загалом у 2017-му році було виділено понад 6 мільярдів. Це досить істотна сума. Депутати в цьому особливо зацікавлені, щоб розподілити і потім розповісти на своєму окрузі "я вибив, я зміг", поставити десь своє ім’я в лавочках на парках,
– зазначив аналітик громадського руху "Чесно" Олексій Ведров.

Політичні домовленості стають очевидними, якщо розкрити партійну приналежність королів субвенцій. У топ-10 – 4 представника "Народного фронту" і по 2 від "Блоку Петра Порошенка", депутатських груп "Відродження" та "Воля народу". І номер один у списку королів субвенцій – депутат з Прикарпаття Юрій Тимошенко, теж з "Народного фронту", отримав майже 100 мільйонів на округ протягом минулого року.

Як прокоментував позафракційний депутат Віктор Чумак, субвенції є прямим політичним хабарем, адже вони не надаються так просто, вони надаються взамін тільки на лояльність. 

Утім, крім недоліків у розподілі субвенцій та навіть відвертої корупції, вони створюють справжню небезпеку для держави у перспективі.

Я робив і робитиму все правдами-неправдами, завжди скільки буде моїх сил, щоб отримати якнайбільше коштів на свій округ. Якщо потрібно, я буду йти, просити, я буду молити, я буду зубами гризти, але я коштів на округ стягну, тому що це потрібно. Не звинувачуйте мене ні в чому, ваші слова не змінять нічого. Я далі буду йти і вигризати кожну копійку,
– заявив депутат від фракції "Народний фронт" Юрій Тимошенко.

Це справді виглядає як такий собі неофеодалізм: депутати спочатку мовчки голосують за бюджет, тягнуть кошти на свої округи, піаряться на ремонтах та будівництвах, які насправді фінансуються з бюджету, і знов обираються депутатами.

Читайте також: Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають

Один урок щодо неприпустимості вирощування регіональних кланів країна отримала ще у 2014-му, а криваву ціну платить за це і досі. Дуже сподіваємося, що історія не повториться і ганебний виборчий кодекс Януковича, як його називаються активісти, який і дозволяє на державних коштах виростати місцевим князькам, піде в минуле.

Більше про те, як народні обранці стають місцевими князьками – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Новини політики Корупція Гроші Верховна Рада ЦРУ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Савченко звернулася з проханням до Путіна
 15 березня , 11:12
Помер відомий український телеведучий Олесь Терещенко
 13 березня , 09:30
"Відповідь буде": У Росії грізно відреагували на поставку "Джавелінів" в Україну
 1 травня , 11:48
Пенсійний фонд зробив працюючим пенсіонерам грошовий подарунок
9 травня , 19:11
Хто наживається на конфіскованих на митниці товарах: журналістське розслідування
 7 лютого , 01:07
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
 13 червня , 09:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук