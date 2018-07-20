Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство

Деньги идут к богатому, а злыдни к бедному. Большинство народных депутатов от мажоритарных округов давно усвоили эту истину: будешь послушным депутатом – будешь богатым и будешь получать на округ десятки миллионов ежегодно; будешь непослушным – получишь разве что дырку от бублика.

Депутаты, которых выбирают от мажоритарных округов в основном и не скрывают, что главной задачей для них в Верховной раде будет битва за то, чтобы выбить побольше денег на собственный округ, а не какая-то там геополитика и государственные интересы.

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В этом и есть главный позор и опасность существования этой избирательной системы имени Виктора Януковича. Финансами на округе должны заниматься сельские, городские и районные депутаты – строить дороги, создавать привлекательные условия для бизнеса, привлекать инвесторов и прочее.

У нас же избирателей уже почти 10 лет приучают к тому, что депутат в Верховной раде нужен для того, чтобы выбить деньги на замену окон в сельской больнице и ремонт Фапа. В результате, с депутатами торгуются "большие боссы" в Киеве: проголосуй за бюджет или назначение министра, я дам деньги на твой округ, главное – не лезь в мои дела – с какой страной дружить и у кого покупать газ.

Депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко

Деньги на социально-экономическое развитие округов – этот сложный термин мало что говорит рядовому украинцу. Складывается впечатление, что народные избранники едва ли не последние свои копейки выкладывают на поддержку округов, хотя платим за все это мы с вами.

Всего в 2017-м году было выделено более 6 миллиардов. Это довольно существенная сумма. Депутаты в этом особенно заинтересованы, чтобы распределить и потом рассказать на своем округе "я выбил, я смог", поставить где-то свое имя на лавочках в парках,

– отметил аналитик общественного движения "Честно" Алексей Ведров.

Политические договоренности становятся очевидными, если раскрыть партийную принадлежность королей субвенций. В топ-10 – 4 представителя "Народного фронта" и по 2 от "Блока Петра Порошенко", депутатских групп "Возрождение" и "Воля народа". И номер один в списке королей субвенций – депутат из Прикарпатья Юрий Тимошенко, тоже из "Народного фронта", получил почти 100 миллионов на округ в течение прошлого года.

Как прокомментировал внефракционный депутат Виктор Чумак, субвенции являются прямой политической взяткой, ведь они не даются так просто, они предоставляются взамен только на лояльность.

Впрочем, кроме недостатков в распределении субвенций и даже откровенной коррупции, они создают настоящую опасность для государства в перспективе.

Я делал и буду делать все правдами-неправдами, всегда сколько будет моих сил, чтобы получить как можно больше средств на свой округ. Если нужно, я буду идти, просить, я буду молить, я буду зубами грызть, но я средств на округ взыщу, потому что это нужно. Не вините меня ни в чем, ваши слова не изменят ничего. Я дальше буду идти и выгрызать каждую копейку,

– заявил депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко.

Это действительно выглядит как некий неофеодализм: депутаты сначала молча голосуют за бюджет, тянут деньги на свои округа, пиарятся на ремонтах и стройках, которые на самом деле финансируются из бюджета, и вновь избираются депутатами.

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Один урок относительно недопустимости выращивания региональных кланов страна получила еще в 2014-м, а кровавую цену платит за это до сих пор. Очень надеемся, что история не повторится и позорный избирательный кодекс Януковича, как его называют активисты, который и позволяет на государственных средствах вырастать местным князькам, уйдет в прошлое.

Больше о том, как народные избранники становятся местными князьками – смотрите в программе.