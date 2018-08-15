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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности

ЦРУ 48 Читати новину українською

Сила, грубость и публичное выяснение отношений с помощью кулаков все чаще сопровождают те или иные политические события. Отмечаются этим и депутаты, и местные чиновники, и даже ярые борцы с коррупционерами при должностях. И самое поразительное – для многих, оказывается, язык кулаков куда убедительнее за закон.

Маленький город Полтава, провинция с древними обычаями и богатой культурой. Вот только недетские страсти, что начали раззворачиваться с начала года и, похоже, уже стали традицией, назвать культурными не поворачивается язык.

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2 пинка чиновнику за неубранный снег, еще 3 удара по непосыпанные солью дороги. Так учат хозяйничать в городе чиновников ребята из местной ГО – "Центр защиты прав граждан".

Началось все с того, что весной ребята решили устроить в зале горисполкома перфоманс – поставили в центре мешки с солью и песком с намеком на то, что власть не способна справиться с гололедом и уборкой снега на улицах. Смельчаку, который решил убрать с глаз присутствующих декорации этого спектакля, и досталось на орехи от активистов по полной. Вопросы, с которыми пришли, – не решили, а вот подрались от души. Под горячую руку парней попал даже руководитель аппарата горсовета.

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С подобными акциями и перфоменсами ребята из упомянутой антикоррупционной ГО приходят на каждое заседание горсовета, именно так решают проблемы с ЖЭКами или общественным транспортом. И подобные мероприятия как правило заканчиваются как не дракой, то скандалом.

От антикоррупционеров с мускулами достается не только чиновникам. Местный житель Дмитрий Демус надолго запомнит, чем может обернуться критика их действий на просторах Facebook. Он активно дискутировал с идейным вдохновителем ГО Сергеем Чередниченко в комментариях по поводу его методов борьбы с нерадивыми местными чиновниками.

Об угрозах и очень познавательной поездке в автомобиле титушек Дмитрий решил рассказать давнему знакомому – журналисту полтавского издания, Ярославу Журавлю. С ним же решили наведаться в офис Чередниченко, чтобы без посредников выяснить, в чем проблема. Диалога не получилось.

Когда нашелся оппонент, которого он не смог в этой плоскости побороть, то после этого прислал ребят спортсменов. Они приехали и аргументированно порекомендовали вообще не вспоминать Сергея Чередниченко в соцсетях и больше не оппонировать ему в комментариях,
– рассказал житель Полтавы Дмитрий Демус.

Результат "переговоров" – сотрясение мозга, сломанная челюсть и 2 недели в больнице. По факту нападения на журналиста открыто уголовное производство. Впрочем, за 3 месяца после инцидента, правоохранители только сейчас удосужились объявить о подозрении двум нападавшим, один из которых успел спрятаться от следователей. Но, как оказалось, парням одного уголовного производства мало.

Заместитель мэра Полтавы – Андрей Лямин. Ему уже в помещении городского совета тоже досталось на орехи от прихвостней Чередниченко. Тем якобы не понравилось поведение чиновника на заседании. Он тоже провел на больничной койке 3 недели.

Андрій Лямін

Андрей Лямин

Еще один сюрприз – близкое знакомство с Ильей Кивой, тоже, кстати, одним из фигурантом скандальной полтавской истории о коррупции в Полтавском МСЭК. Полгода назад этот бородач уже попадал в объектив камер агентов ЦРУ. Тогда мужчина представился общественным активистом и искренне возмущался коррупционной ситуацией в родной Полтаве.

И действительно, инвалиды просто везде. Хотя тогда об этом Чередниченко промолчал, а оказывается такая справка есть и у него. Существование диагноза сейчас Чередниченко отрицает, называя это обманом бывшей оппонентки Жабо.

Сергій Чередніченко

Сергей Чередниченко

Так же отрицал этот факт из биографии и его друг и старший товарищ по партии Илья Кива. А медицинская документация, и Чередниченко, и заодно Ильи Кивы, после публичных скандалов в Полтавском МСЭКе и увольнении его руководителя Татьяны Жабо, загадочно исчезла из архивов. И методы решения скользких вопросов у обоих тоже довольно похожи.

Ілля Кива

Илья Кива

Расспросить про все нюансы обновления социалистической партии Украины, журналисты ЦРУ решили непосредственно у ее руководителя, Ильи Кивы. Встречу Илья Кива назначает возле Верховной Рады. Наверное, это просто совпадение, но интервью он начинает с декламации собственного курса на большое политическое плавание. С первых секунд слышно – все должны соблюдать закон.

Чего не соблюдаются в Полтаве и почему в городе действуют законы улицы – смотрите в программе.

Теги: Новости политики Илья Кива Новости Полтавы ЦРУ
Источник: 24 канал
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