Насіров повертається: про наслідки поновлення на посадах чиновників-хабарників

Поновлення судом на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у розкраданні державних грошей, стало реальною демонстрацією повної відсутності боротьби з корупцією. В соцмережах навіть з’явилися заклики до протестів.

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Про причини і наслідки повернення на свої посади топ-чиновників, підозрюваних у корупції, а також про можливість антикорупційного майдану – в матеріалі 24 каналу.

Насірова відновили законно?

Нагадаємо, екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних грошей. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком (якого теж підозрюють у корупції і який утік з країни – "24"). Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. У березні 2017 року Насірова заарештували, пізніше звільнили – під заставу в 100 мільйонів гривень. 31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.



Які аргументи стали вирішальними для суду для поновлення Насірова на посаді?

Фахівці наголошують: рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова повністю відповідає закону. Юридичний експерт Андрій Вігірінський відзначає: відсторонення Насірова, а потім звільнення у зв’язку з підозрою у вчиненні злочину було незаконним. За словами експерта, в Кримінально-процесуальному кодексі немає такої норми – звільнення у зв’язку з підозрою у вчиненні злочину.

Як у випадку з головою ДСНС Сергієм Бочковським, так і Насіровим, не було законних підстав для їхнього звільнення. В Кримінально-процесуальному кодексі немає положення про те, що з моменту пред’явлення підозри чиновника можна відсторонити і звільнити. Повідомлення про підозру ще не означає, що людина винна – до оголошення судового вироку. На догоду активістам і тренду щодо боротьби з корупцією Бочковського і Насірова звільнили. А вони це рішення оскаржили,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

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Юрист Анна Маляр також наголошує: при звільненні Насірова Кабміном були порушені норми про порядок і процедуру. І тепер внаслідок цього держава повинна буде виплатити компенсацію Насірову в розмірі 184 тисячі гривень. Суд діяв відповідно закону, а порушив його, в першу чергу, уряд.

В суді заявили: підставою задоволення позову Насірова стало порушення порядку ухвалення рішення про його звільнення. А також те, що суд не знайшов підтвердження наявності в Насірова подвійного громадянства.

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"Суд не хоче брати на себе відповідальність за незаконні дії уряду. І якщо в уряді не знають, як правильно звільняти, то за це хтось повинен відповісти. Бажано ще й зі своєї кишені, а не з бюджету сплатити компенсацію Насірову", – підкреслює Анна Маляр.

Юрист зазначає: поновлення на посаді не означає, що з Насірова зняте обвинувачення у вчиненні злочину – "зловживання владою або службовим становищем". Економічна експертиза встановила, що сума завданих державі збитків – близько 2 мільярдів гривень. Судовий розгляд триває.

Що робити?

Директор Агентства з моделювання ситуацій Віталій Бала наголошує: ситуація з Насіровим неоднозначна. Але його поновлення на посаді ще раз показало необхідність змін у КПК, зокрема, що стосується розміру застави для топ-корупціонерів.

Чому сума застави для високопосадовців, підозрюваних у корупції, нижча, ніж нанесена ним шкода державі? Застава повинна бути така сама, або й більша. Плюс конфіскація всього майна, включаючи найближчих і дальніх родичів. Щоб чиновник десять разів подумав перед тим, як вчиняти злочин,

– підкреслює Віталій Бала.

Андрій Вігірінський також зазначає: необхідно внести зміни до КПК щодо можливості відсторонення з посади чиновника, який підозрюється у вчиненні злочину. Така норма, до речі, раніше існувала. На жаль, говорить політолог, за два роки жоден з народних депутатів не вніс законопроекту про відповідні зміни до КПК.



Ще трохи і Януковича виправдають?

Треба зауважити, що протягом 2018 року суди різних інстанцій поновили на своїх посадах багатьох чиновників, яких підозрюють у корупційних діях. Приміром, керівника Державної авіаційної служби України Дениса Антонюка, колишнього заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького, який проходить у справі Бочковсього. А ще суддю Наталію Неганову, яка арештовувала активістів Євромайдану. Це явна тенденція на повернення корупційних схем часів Януковича.

В США теж висловили сумнів щодо якості проведених в Україні судової та антикорупційної реформ. У посольстві США в Україні наголосили, що такі реформи є далекими від досконалості.

Український народ заслуговує на урядовців, які не зловживають своїми посадами, а також на ефективну, справедливу судову систему, яка може притягати до відповідальності впливових осіб. Якщо вчорашнє рішення стосовно Насірова таке, як повідомляється, це означало б, що судова і антикорупційна реформи України далекі від досконалості,

– заявили в посольстві.

Чи буде антикорупційний майдан?

За словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, Насіров – найкращий агітатор змін на майбутніх виборах. Адже він не тільки ще раз підкреслив, що ніякої реформи судів не відбулося, але й показав, що система працює і своїх не здає. Більш того, в таких, як Насіров, існує страх, що система може бути змінена або знищена.

До речі, позовну заяву Насірова суд розглядав з лютого 2018 року. Надто багато часу, щоб встановити банальну невідпорність порушення процедури звільнення. Схоже, що весь цей час тривали торги між Насіровим і владою, а суд просто чекав "відмашки". Насіров володіє інформацією про чисельні корупційні оборудки, а багато кому з можновладців не хочеться, аби це виплило на поверхню. Що гірше – щоб про це дізналися західні партнери України.



Чи готові українці знову відстоювати свої права на Майдані?

Директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна зауважує: українці не перший рік вкрай негативно оцінюють ситуацію боротьби з корупцією. У випадку з Насіровим, люди ще раз переконаються, що були праві.

Українці давно переконалися, що ефективної боротьби з корупцією немає. Епізод з Насіровим їх не здивує. І конкретних наслідків це не матиме. Крім того, що рейтинги влади та провладних сил ще більше впадуть. Навряд чи будуть протести. До того ж, протестні настрої в Україні зараз не найвищі. Це пов’язано з розчаруванням людей. Тому вони не дуже рвуться на протести. Треба, щоб людей щось дуже обурило всіх разом,

– наголосила Ірина Бекешкіна.

Водночас, на думку експертів, масових акцій протесту, до яких закликають українців, не буде. Хіба що незначні. Ситуація ненормальна, і люди мають повне право бути незадоволеними такою "боротьбою" з корупцією. І через протести висловлювати своє невдоволення. Втім, зазначає Бала, є побутова причина – наближаються різдвяні свята. І в даному випадку протести навряд чи будуть ефективними. Треба змінювати законодавство. Можливо, когось в Україні на заклики до протестів надихнули жовті жилети у Франції.

Ірина Бекешкіна наголошує: поновлення Насірова на посаді не змінить щось суттєво у ставленні українців до влади. Це викличе ще більше розчарування в суспільстві, але масових акцій протесту не буде. Тим більше, скоро вибори, і українці зможуть під час голосування висловити своє ставлення до дій влади.

"Очевидно те, що влада вирішила з корупцією домовлятися. Перед президентськими виборами можливі були дві реакції. Одна – пришвидшення відкритих справ проти чиновників-корупціонерів, які тривають роками. І цим реабілітуватися і підвищити рейтинг влади. Уже забули про так званих діамантових прокурорів. Тут ще й Насіров. Другий – домовлятися. Пішли другим шляхом", – зазначила Бекешкіна.

На переконання Анни Маляр, які б юридичні наслідки не настали від рішення щодо Насірова, репутаційні втрати для влади та започаткованих реформ будуть непоправні.

Довіра суспільства до всіх органів влади, які брали участь у "переслідуваннях" Насірова, бо він це саме так назве, ризикує опуститись нижче познаки "нуль". Головне, щоб Януковича не поновили на посаді. Бо екс-президент-утікач може надихнутись таким розвитком подій,

– підкреслює Маляр.