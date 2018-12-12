Суд повернув на посаду голови ДФС Насірова: з'явилась реакція США
У посольстві США відреагували на рішення Окружного адміністративного суду Києва поновити на посаді екс-голову ДФС Романа Насірова. Тепер дипломати висловили сумнів у якості проведених в Україні судової та антикорупційної реформ.
Про це йдеться на офіційній сторінці у Twitter посольства.
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У посольстві наголошують, що такі реформи є далекими від досконалості.
Український народ заслуговує на урядовців, які не зловживають своїми посадами, а також на ефективну, справедливу судову систему, яка може притягати до відповідальності впливових осіб. Якщо вчорашнє рішення стосовно Насірова таке, як повідомляється, це означало б, що судова і антикорупційна реформи України далекі від досконалості,
– заявили там.
Окрім того, дипломати зазначили, що лишаються відданими співпраці з українцями та антикорупційними інституціями для боротьби з корупцією у владі.
Нагадаєм, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.
Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.
У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.
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