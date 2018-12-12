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      Суд повернув на посаду голови ДФС Насірова: з'явилась реакція США

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      Посольство США відреагувало на повернення Насірова
      Посольство США відреагувало на повернення Насірова / Фото з відкритих джерел

      У посольстві США відреагували на рішення Окружного адміністративного суду Києва поновити на посаді екс-голову ДФС Романа Насірова. Тепер дипломати висловили сумнів у якості проведених в Україні судової та антикорупційної реформ.

      Про це йдеться на офіційній сторінці у Twitter посольства.

      Читайте також: Антикорупційний Майдан: чи готові українці до протесту у зв’язку з поновленням Насірова

      У посольстві наголошують, що такі реформи є далекими від досконалості.

      Український народ заслуговує на урядовців, які не зловживають своїми посадами, а також на ефективну, справедливу судову систему, яка може притягати до відповідальності впливових осіб. Якщо вчорашнє рішення стосовно Насірова таке, як повідомляється, це означало б, що судова і антикорупційна реформи України далекі від досконалості,
      – заявили там.

      Окрім того, дипломати зазначили, що лишаються відданими співпраці з українцями та антикорупційними інституціями для боротьби з корупцією у владі.

      Нагадаєм, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

      Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ ПОНОВЛЕННЯ НАСІРОВА НА ПОСАДІ ГОЛОВИ ДФС:
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Роман Насіров Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
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