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      Насіров не повернувся на роботу в ДФС, попри свої обіцянки

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      ДФС не отримувала рішення суду про поновлення Насірова на посаді голови служби
      ДФС не отримувала рішення суду про поновлення Насірова на посаді голови служби / 24 канал

      Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров не з’явився 12 грудня у приміщенні установи, як анонсував це напередодні.

      Про це розповіла речниця ДФС Наталія Непряхіна, повідомляє "Громадське".

      24 канал повідомляв, що 11 грудня Насіров заявляв, що планує вже в середу, 12 грудня, приступити до виконання обов’язків голови ДФС після рішення суду про поновлення його на посаді.

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      Романа Насірова в будівлі немає. Так само ми не отримали відповідного рішення суду щодо його поновлення на посаді. Якщо прийде – будемо вирішувати проблеми поступово,
      – сказала речниця ДФС.

      Нагадаєм, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

      Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      як розгортаються події після поновлення Насірова на посаді голови дфс:
      Теги: Новини політики Роман Насіров Державна фіскальна служба Новини України
      Джерело: 24 Канал
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