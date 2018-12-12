Насіров не повернувся на роботу в ДФС, попри свої обіцянки

Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров не з’явився 12 грудня у приміщенні установи, як анонсував це напередодні.

Про це розповіла речниця ДФС Наталія Непряхіна, повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що 11 грудня Насіров заявляв, що планує вже в середу, 12 грудня, приступити до виконання обов’язків голови ДФС після рішення суду про поновлення його на посаді.

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Романа Насірова в будівлі немає. Так само ми не отримали відповідного рішення суду щодо його поновлення на посаді. Якщо прийде – будемо вирішувати проблеми поступово,

– сказала речниця ДФС.

Нагадаєм, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.



Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.